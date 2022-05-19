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لأول مرة.. الجيش الروسي يستخدم مدرعات "ترميناتور" ضمن الترتيب القتالي للدبابات

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. الجيش الروسي يستخدم مدرعات
goodfon.ru
عربة "ترميناتور" الروسية
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استخدمت القوات المسلحة الروسية لأول مرة فصيلا لمدرعات دعم الدبابات "ترميناتور" ضمن الترتيب القتالي للدبابات.

وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا.

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وشاركت 3 مدرعات من طراز "ترميناتور" بالتعاون مع فصائل الدبابات في الإصابة النارية لمواقع الجيش الأوكراني ومدرعاته وطواقم المنظومات المضادة للدبابات.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية إن استخدام مدرعات "ترميناتور" في أوكرانيا سيسمح بصياغة تكتيك جديد له علاقة بالاعتماد على تلك العربات وتحديد مكانها ضمن مجموعات من الدبابات.

يذكر أن أسلحة " ترميناتور" تتضمن  منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات والمدفعيْن الأوتوماتيكييْن عيار 30 ملم من طراز" 2 آ 42" ورشاش الدبابة وقاذفات القنابل الأوتوماتيكية "آغي – 17 دي".

ويمكن مقارنة "ترميناناتور"، من حيث حمايتها" بدبابة "تي–90" وحتى تتفوق عليها. وعلى سبيل المثال هناك أجهزة "ريليكت" للحماية الدينامية التي تحمي العربة من كل الاتجاهات، بما في ذلك من الأعلى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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