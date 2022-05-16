تكنولوجيا ذكية تنقذ حيوانات الباندا العملاقة في الصين

لطالما كانت الباندا العملاقة شعار حماية الحيوانات، منذ أن تبنت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة الدب الأسود والأبيض كشعار لها في عام 1961.

ويشكل فقدان الموائل أكبر تهديد لسكان الباندا البرية، التي أدى اعتمادها على الخيزران في الطعام إلى جعل الأنواع معرضة بشكل خاص للتغيرات وقد دفع التطور الحضري السريع في الصين خلال القرن الماضي الباندا إلى جزء صغير من نطاقها التاريخي. وبينما تتم حماية حوالي 54٪ من موطنها البري، فإن هذه المناطق لا تزال عرضة للكوارث الطبيعية ، مثل حرائق الغابات.

ولحماية موطن الباندا، تم نشر "نظام الباندا الرقمي" الذي تم تطويره في مشروع مشترك بين إدارة غابات سيتشوان والأراضي العشبية وشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، عبر الغابات والأراضي العشبية في مقاطعة سيتشوان في فبراير 2021.

يساعد نظام الإبلاغ الفوري في اكتشاف حرائق الغابات في المناطق التي يصعب الوصول إليها، تنبيه الحراس وإدارات مكافحة الحرائق حتى يتمكنوا من التدخل بسرعة، فضلا عن مراقبة الحياة البرية.

وتساعد تقنية ذكية أخرى، التعرف على الوجوه في التعرف على فرادى الباندا بشكل أكثر دقة، بالنسبة للعين البشرية، تبدو وجوههم المغطاة بالفراء متشابهة، لكن خوارزميات الكمبيوتر قادرة على تمييز الاختلافات.

يقول تشاو جيان، خبير الحلول في مكتب Huawei في سيتشوان الذي أشرف على تطوير نظام باندا الرقمي:"ستلعب التكنولوجيا الرقمية دورا أكبر في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المستقبل".

ويقوم النظام بجمع البيانات من 596 كاميرا و 45 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء وطائرات من دون طيار وأقمار صناعية، ويقوم بتخزينها في السحابة، ويستخدم دعاة الحفاظ على البيئة والباحثون هذه البيانات لمراقبة الحياة البرية وتتبعها ودراستها، فضلا عن اكتشاف النقاط الساخنة للحرائق الهائلة.

ونظرا لاستخدام الكاميرات في المناطق النائية حيث يوجد القليل من إمدادات الطاقة أو لا يوجد بها أي مصدر للطاقة، فإن النظام يعمل بالطاقة الشمسية ويستخدم نقل الميكروويف، والذي لا يتطلب كبلات وهو أكثر موثوقية في التضاريس المعقدة، كما يقول تشاو.

ووفقا لشركة هواوي ، يساعد النظام 140.000 من حراس الغابات ومديري الأراضي العشبية ودعاة الحفاظ على البيئة والباحثين في سيتشوان، في الأشهر الخمسة الأولى من عملياتها، اكتشفت 651 بقعة حرائق غابات ساخنة، مما قلل من حرائق الغابات بنسبة 71.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

على الرغم من اسمه ، فإن نظام الباندا الرقمي يوفر الحماية لأكثر من مجرد حيوانات الباندا، كما يقول تشاو، إذ يغطي النظام قسم سيتشوان من حديقة Giant Panda الوطنية المنشأة حديثا، وتعد الحديقة موطنا لمعظم أنواع الباندا البرية في الصين البالغ عددها 1800 حيوان، إلى جانب 8000 نوع آخر من الحيوانات والنباتات، بما في ذلك الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الباندا الحمراء والقرد أفطس الأنف.

يقول تشاو إنه في المستقبل، يمكن توسيع نظام الباندا الرقمي عبر أقسام الحديقة الوطنية التي تقع في مقاطعتي شنشي وجانسو، مما يخلق المزيد من "قصص النجاح" للأنواع الأخرى المهددة بالانقراض.

في حين أن الباندا لم تعد مهددة بالانقراض وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) ، إلا أن سكانها لا يزالون معرضين للخطر ولم تتعاف الأعداد في البرية بعد إلى مستوى ما قبل 1980.

يقول هو رونغ، نائب مدير قاعدة تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة: "جهود التكاثر في الأسر يمكن أن تساعد في زيادة عدد السكان، كانت قاعدة تشنغدو باندا في مقاطعة سيتشوان رائدة في الحفاظ على الباندا وتربيتها منذ افتتاحها في عام 1987 مع 6 من الباندا المريضة والجائعة فقط. وباتت القاعدة الآن موطنا لأكثر من 200 من الحيوانات".

المصدر: CNN