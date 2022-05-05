القوات الروسية تستولي على دبابة أوكرانية بداخلها رصاص نادر

استولت القوات الروسية الروسية على دبابة أوكرانية من نوع T-64BM المحدثة وفيها رصاصات حارقة MDZ-M.

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وتشير مواقع التواصل التي تناقلت النبأ إلى أن القوات الروسية استولت على هذه الدبابة الأوكرانية خلال تقدمها باتجاه مدينة كراسني ليمان، ومن ضمن الذخيرة التي فيها عثروا على رصاصات MDZ-M الحارقة.

وتجدر الإشارة، إلى أن رصاصات MDZ-M الحارقة، هي رصاصات سريعة الاشتعال وهي من ضمن ذخيرة المدفع الرشاش NSVT الذي تزود به الدبابة. وهذه الرصاصات الحارقة تشتعل تلقائيا فور سقوطها وتشعل النار في المركبات والأجسام غير المدرعة.

والدبابة Т-64БМ هي دبابة مطورة ومحدثة لدبابة T-64B السوفيتية التي عرضت لأول مرة عام 1976. ولكن بعد تحديثها زودت بمجمع رؤية حديث وحماية ديناميكية ومنظومة أسلحة موجهة.

المصدر: لينتا. رو