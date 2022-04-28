موقع "داون ديتيكتور": خلل يصيب تطبيق "واتس آب" للتواصل الاجتماعي

أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم يوم الخميس بتعطل خدمات تطبيق "واتس آب" للتواصل الاجتماعي.

وأكد موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع، ورود بلاغات عن عطل فني في استخدام تطبيق "واتس آب".

وأعلن الموقع تلقيه العديد من البلاغات من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وذكر مستخدمو التطبيق غلى أنه تعرض لمشاكل تسببت في عدم قدرتهم على إرسال واستقبال الصور والفيديوهات والرسائل الصوتية.

Les rapports des utilisateurs indiquent que Whatsapp rencontre des problèmes depuis 10:41 Après-midi CEST. https://t.co/hucDlOOikO Retweet en cas de problème chez vous également #bugWhatsapp — Downdetector France (@downdetectorFR) April 28, 2022

المصدر: RT