العثور على صندل في جليد النرويج عمره 1700 عام

عثر سائح في عام 2019 على صندل جلدي في جليد النرويج عمره 1700 عام



ويشير موقع Artnet، إلى أن العلماء حددوا عمر هذا الصندل القديم الذي فيه عناصر الموضة، باستخدام الكربون المشع واتضح لهم أنه مصنوع عام 300 ميلادي.

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ووفقا لرأي الخبير فيغارد فايك، هذا الصندل هو نسخة من الأحذية الرومانية (Karbatina)، التي كانت منتشرة في أوروبا في تلك الفترة. ويعتقد الخبير أن مالكه رماه لأنه أصبح باليا.

ويقول عالم الآثار اسبين فينستاد، "العثور على صندل بعناصر الموضة، كالتي اكتشفت سابقا في القارة، على ارتفاع 6500 قدم أمر مدهش".

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعثر العلماء على صندل في الجليد، لأنه سبق لهم أن عثروا على جزم وأحذية شتائية.

ويضيف فينستاد، "كان من السهل الضحك على السائح القديم الذي لم يكن يعرف شيئا عن البلد الذي يذهب إليه".

ولكن الأمر أكثر تعقيدا، لأن الصندل والأشياء الأخرى التي عثر عليها على مقربة منه، تشير إلى أن "ما يبدو اليوم وكأنه منظر طبيعي جبلي بري ومقفر، كان مكانا للتنقل. ولم يكن أسلافنا يخشون الذهاب إلى المناطق الجبلية القاسية. لقد قطعوا مسافات طويلة ومارسوا التجارة".

ويضيف فينستاد، لقد عثر سائح في أغسطس عام 2019 على هذا الصندل القديم، وفورا اتصل بالجهة المعنية (Secrets of the Ice) التي تدرس الجليد والمناطق الجليدية في النرويج.

المصدر: نوفوستي