"روس كوسموس" ستزوّد القوات الجو - فضائية بصواريخ "سارمات" الاستراتيجية الخريف المقبل

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن توريد صواريخ "سارمات" الاستراتيجية المصنوعة على دفعات إلى القوات الجو-فضائية الروسية سيبدأ الخريف المقبل.

وقال:" نخطط الخريف المقبل لتوريد صواريخ "سارمات" الثقيلة الاستراتيجية العابرة للقارات المصنوعة على دفعات إلى القوات الجو - فضائية الروسية، وذلك بعد اختتام اختباراتها الجوية الحكومية.

إقرأ المزيد

يذكر أن الإطلاق الأول لصاروخ "سارمات" تحقق بنجاح الأربعاء 20 أبريل من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري بمقاطعة أرخانغلسك الروسية، حيث تم تأكيد كل مواصفاته التقنية التكتيكية في كل مراحل تحليقه إلى أن أصاب هدفا تدريبيا في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

ويشهد الآن فوج الصواريخ "أوجورسكي" في إقليم كراسنويارسك تحضيرات لاستلام الصواريخ الجديدة.

يذكر أن "سارمات" يمكن أن يزوّد برؤوس قتالية مختلفة، بما فيها الرؤوس فرط الصوتية.

وقد تم تصنيع الصاروخ في مركز "ماكييف" الصاروخي التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وبمقدوره إيصال رأسه القتالية المتشاطرة بوزن 10 أطنان إلى أي موقع على الكرة الأرضية، بما في ذلك عبر القطبين الشمالي أو الجنوبي.

المصدر: تاس