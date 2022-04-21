لأول مرة.. منظومة "بال" تستخدم صواريخها الساحلية في العملية العسكرية الخاصة

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي استخدم يوم 20 أبريل لأول مرة منظومة "بال" الساحلية التي أصابت أهدافا أوكرانية صباح يوم الأربعاء بصواريخ فائقة الدقة.

وذلك في منطقتي( نوفوفورانتسوفكا) و(كيسايوفكا) ودمّرت 40 آلية من المعدات الحربية، فضلا عن 40 فردا من المتطرفين.

يذكر أن منظومة "بال" الساحلية مزوّدة بصاروخ "خا – 35" تحت الصوتي الذي يحلّق على ارتفاع منخفض ويدمر الأهداف على مسافة 120 كيلومترا وكذلك صاروخ "خا-35 أو" المطوّر الذي يدمر الأهداف على مسافة 260 كلم. ويبدو أن المنظومة استخدمت يوم 20 أبريل الصاروخ الأخير.

وفي حوزة المنظومة 32 صاروخا و4 منصات لإطلاقها وبمقدورها إطلاقها خلال دقيقة ونصف الدقيقة.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق باستخدام منظومة "باتستيون" للصواريخ الساحلية في العملية العسكرية الخاصة. وحان الوقت الآن لإطلاق صواريخ "بال" تحت الصوتية فائقة الدقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا