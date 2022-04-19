هل يمكن تقدير العمر المتبقي لبرج بيزا المائل قبل أن ينهار؟

يتدفق ملايين السياح إلى برج بيزا المائل كل عام ، وينجذبون إلى ميله الذي يتحدى الجاذبية بصموده لقرون عدة.

ولكن إلى متى سيستمر هذا الجذب الإيطالي الشهير؟ يتطلب هذا فهم السلامة الهيكلية المستقبلية للبرج (أو عدمها) وإلقاء نظرة على ماضيه.

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بدأ البناء في برج الجرس داخل بيازا ديل دومو، أو ساحة الكاتدرائية، في عام 1173، إيذانا ببداية قرنين من البناء المتقطع الذي توقف بسبب الحروب.

ولاحظ بناة البرج ميلا نحو الجنوب، حتى في الطوابق القليلة الأولى، وكان الجاني الرئيسي في ذلك هو التربة الطيعة تحتها بسبب ارتفاع منسوب المياه في المنطقة.

وبدلا من إلغاء المحاولة والبدء من جديد، أصبح البناة مبدعين. وقاموا ببناء كل طابق بزاوية لمحاولة تصحيح الميل- فقط لجعل البرج أكثر ميلا.

وقال غابرييل فيورنتينو، زميل أبحاث ماري كوري في قسم الهندسة المدنية في جامعة بريستول في المملكة المتحدة، إن هذا أدى إلى "شكل موزة" طفيف.

وعند اكتماله في نحو عام 1370، مال البرج عند 1.6 درجة. وكان الهيكل النهائي عبارة عن أسطوانة مجوفة ترتفع ثمانية طوابق يصل ارتفاعها إلى نحو 196 قدما (60 مترا). وكان هيكلها الحجري، المكون من شظايا صخرية وملاط، مغطى بالرخام والأعمدة والأقبية.

ومع تزايد ميل البرج تدريجيا إلى 5.5 درجة، اتخذت الحكومة الإيطالية إجراءات لحماية المعلم، وفقا لفيورنتينو.

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وفي عام 1990 عينت لجنة من الخبراء للتخفيف من الميل، ولكن دون القضاء عليه كونه من عوامل الجذب السياحي.

وقال فيورنتينو لموقع "لايف ساينس": "إنه أحد رموز إيطاليا. وهناك جدل كبير حول مقدار التغيير الذي يمكننا إحداثه حول النصب ... إنه جزء من الثقافة".

وألصقت اللجنة لأول مرة 600 طن (544 طنا متريا) من الرصاص لقاعدة الجانب الشمالي من البرج عام 1993 على أمل تعويض الجانب الجنوبي الغارق.

ولكن هذا لم يوقف معدل الإمالة، حتى بعد أن أضافوا 300 طنا إضافيا (272 طنا متريا) إلى الجانب الشمالي، جنبا إلى جنب مع المراسي الأرضية، وفقا لفيورنتينو.

وحاولت اللجنة استخدام أنابيب طويلة لإزالة الأرض أسفل الجانب الشمالي من أساس البرج. ومع إزالة التربة، بدأ الهيكل يدور ببطء باتجاه الشمال. وقللت هذه الجهود من ميل البرج بنسبة 10%، ما جعله يميل بمقدار 5 درجات.

وقال فيورنتينو: "عندما فعلوا ذلك، قالوا إنهم أعادوا ساعة البرج إلى الوراء بمقدار 200 عام".

وأضاف أن هذا كان إصلاحا مؤقتا فقط، ومن المستحيل تقدير المدة التي سيقف فيها البرج.

وفي غضون 300 عام، يمكن أن يميل إلى 5.5 درجة من التسعينيات، متحركا فوق التربة الرخوة مرة أخرى. وقال فيورنتينو إن البرج آمن في الوقت الحالي لعدة أسباب.

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أولا، أعطت الانقطاعات الطويلة لبناء البرج الهيكل وقتا للاستقرار في التربة القابلة للطرق، ما أدى إلى تقوية هيكله حتى الجولة التالية من المبنى. وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن قاعدة البرج أكثر سمكا من النصف العلوي المغلف بالعمود، فإن مركز كتلته أقل من الأرض، ما يجعله أكثر استقرارا.

وبحثت دراسات فيورنتينو الخاصة في سبب نجاة البرج خلال الزلازل على الرغم من ميله غير المستقر. وتعلّم هو وزملاؤه أن لها فترة اهتزاز طبيعي أطول وأقل تدميرا، أو الوقت الذي تستغرقه الهياكل لتهتز ذهابا وإيابا أثناء النشاط الزلزالي، بفضل التربة الرخوة تحت أساس البرج، والتي توفر حماية للمبنى من الزلازل.

وعلى الرغم من عدم التخطيط لأي تدخلات مادية، تتم مراقبة البرج باستمرار باستخدام أدوات تقيس عوامل مثل ميله ونسبة المياه الجوفية. في الوقت الحالي، سيعيش هذا التاريخ الأيقوني من خلال البرج. وقال فيورنتينو: "أراد الرومان القدماء بناء آثار تدوم. لقد أرادوا أن يكونوا أبديين".

المصدر: لايف ساينس