فتح تابوت غامض اكتُشف في كاتدرائية نوتردام بعد أن دمرها حريق 2019!

من المقرر افتتاح تابوت غامض اكتُشف في قلب كاتدرائية نوتردام في باريس بعد أن دمرها حريق في عام 2019، قريبا للكشف عن أسراره.

وأعلن علماء الآثار الفرنسيون يوم الخميس - قبل يوم واحد فقط من الذكرى الثالثة للحريق الذي اجتاح معلم القرن الثاني عشر القوطي، والذي صدم العالم وأدى إلى مشروع ضخم لإعادة الإعمار.

وخلال الأعمال التحضيرية لإعادة بناء برج الكنيسة القديم الشهر الماضي، وجد العمال تابوتا من الرصاص محفوظا جيدا مدفونا على عمق 65 قدما تحت الأرض، ملقى بين أنابيب من الطوب لنظام تدفئة من القرن التاسع عشر. لكن يُعتقد أنه أقدم بكثير - ربما من القرن الرابع عشر.

A mysterious sarcophagus that was discovered underneath the bowels of Paris' Notre Dame cathedral in the wake of the 2019 fire will be opened soon by forensic experts and scientists, said reports.#Buzz#Viralhttps://t.co/IAqAKE4DmY — TIMES NOW (@TimesNow) April 18, 2022

وأطل العلماء بالفعل داخل التابوت باستخدام كاميرا بالمنظار، وكشفوا عن الجزء العلوي من الهيكل العظمي، ووسادة من الأوراق، وربما الشعر، والمنسوجات، والمواد العضوية الجافة.

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وقال معهد البحوث الأثري الوطني الفرنسي INRAP خلال مؤتمر صحفي، إن التابوت، الذي يبلغ طوله 1.95 مترا وعرضه 48 سم، استخرج من الكاتدرائية يوم الثلاثاء. وهو محتجز حاليا في مكان آمن وسيتم إرساله "قريبا جدا" إلى معهد الطب الشرعي في مدينة تولوز الجنوبية الغربية.

وقال عالم الآثار كريستوف بيسنييه، رئيس علماء الآثار، إن خبراء الطب الشرعي والعلماء سيفتحون التابوت بعد ذلك ويدرسون محتوياته، لتحديد جنس الهيكل العظمي والحالة الصحية السابقة، مضيفا أنه يمكن استخدام تقنية التأريخ باستخدام الكربون.

وفي إشارة إلى أنه عثر عليه تحت كومة من التراب كان بها أثاث من القرن الرابع عشر، قال بيسنييه "إذا اتضح أنه في الواقع تابوت من العصور الوسطى، فإننا نتعامل مع ممارسة دفن نادرة للغاية". كما يأملون في تحديد المرتبة الاجتماعية للمتوفى.

وشدد رئيس INRAP دومينيك غارسيا، على أنه سيتم فحص الجثة "بما يتوافق" مع القوانين الفرنسية المتعلقة برفات البشر. وقال إن جسم الإنسان ليس شيئا أثريا، "مع وجود بقايا بشرية، يتم تطبيق القانون المدني وسيقوم علماء الآثار بدراستها على هذا النحو".

وأضاف غارسيا أنه بمجرد الانتهاء من دراسة التابوت، سيتم إعادته "ليس كقطعة أثرية ولكن كأصل أنثروبولوجي".

المصدر: ديلي ميل