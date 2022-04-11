الكشف عن "مقبرة جماعية" دُفنت تحت الرماد على بعد هائل من ثوران بركاني!

اكتشف علماء الآثار ذات مرة "مقبرة جماعية" مدفونة تحت الرماد البركاني من ثوران على بعد حوالي 1000 ميل، تحتوي على بقايا أكثر من 200 حيوان.

وكان بركان يلوستون العملاق مصدرا للبحث المكثف من قبل العلماء لعدة عقود. ووقعت أعلى ثلاثة انفجارات في التاريخ فيما وصف بـ "الثورات البركانية الفائقة": ثورات بركانية أقوى بحوالي 1000 مرة من ثوران جبل سانت هيلينز عام 1980، والذي يعتبر غالبا أكثر ثوران بركاني كارثي في ​​تاريخ الولايات المتحدة المسجل. وعلى الرغم من عدم وجود علامات على انفجار يلوستون في أي وقت قريب، يحلل العلماء بانتظام الآثار المحتملة للانفجار بالنظر إلى حجم الانفجارات السابقة.

ويتكون الرماد البركاني من جزيئات صغيرة من الصخور الخشنة والمعادن والزجاج البركاني، وأحيانا تكون رقيقة جدا بحيث يمكن استنشاقها.

ويمكن أن يتسبب استنشاق كميات كبيرة من الرماد البركاني في اختناق الشخص، وهو السبب الأكثر شيوعا للوفاة من البركان. وللتحقيق في آثار ما يحدث لأولئك الذين يستنشقون الرماد البركاني، وجد علماء الآثار دراسة حالة مثالية في نبراسكا.

وقام مايكل فورهيس، عالم الحفريات وعالم الأرض، باكتشاف اختراق في السبعينيات تم تفصيله في الفيلم الوثائقي Naked Science لعام 2004 "Super Volcanoes".

وأوضح: "كنت أبحث عن أحافير هنا ووجدت قطعة من الرماد البركاني. وفي الجزء السفلي من قطعة الرماد كانت جمجمة صغار وحيد القرن بارزة".

وأثبت ذلك بداية اكتشاف مذهل، حيث وجدت تحت عشرة أقدام من الرماد حفرة مائية قديمة - لقطة في الوقت المناسب من ثوران بركان يلوستون قبل 10-12 مليون سنة.

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وكانت البئر المليئة بالهياكل العظمية للخيول والإبل ووحيد القرن، في حالة حفظ رائعة. وكانت إحدى أفراد وحيد القرن لا تزال تحمل جنينها الذي لم يولد بعد، بينما احتفظت حيوانات أخرى بمحتويات وجبتها الأخيرة.

وقال راوي الفيلم الوثائقي: "احتوت المقبرة الجماعية على أكثر من 200 حيوان. ونفق الجميع في غضون أيام من بعضها البعض".

واختبر العلماء الرماد، وصدموا عندما وجدوا أنه جاء من بركان منقرض الآن على بعد حوالي 1000 ميل (1609 كيلومترات) - من كالديرا برونو جاربيدج في ولاية أيداهو الحالية، والتي تتداخل مع نقطة يلوستون الساخنة، وهي منطقة حارة بشكل غير عادي في الوشاح تحت القشرة الأرضية. وتتسبب الحرارة الشديدة في ذوبان الوشاح في تلك المنطقة، وتتصاعد أعمدة بركانية تخترق القشرة لتشكل بركانا.

ووصل الرماد إلى حيوانات على بعد 100 ميل (160.9 كيلومتر) من الانفجار، لتنفق من الاختناق والحرق في تدفقات الحمم البركانية، بينما نفقت الحيوانات البعيدة بسبب الاختناق البطيء حيث غُطيت بالرماد.

وأظهرت عظامها أنها نفقت بسبب فشل الرئة نتيجة استنشاق الرماد.

وتنفق الحيوانات الأصغر ذات القدرات الرئوية الأصغر أولا، مع بقاء الحيوانات الأكبر على قيد الحياة لساعات أو أيام أطول.

وقال فورهيس، موضحا كيف ستنفق الحيوانات: "الرماد جيد جدا لدرجة أنه ينجرف بسهولة في مهب الريح.

لذلك ربما استغرق الأمر ست أو سبع ساعات حتى يصل الرماد إلى نبراسكا من البركان".

وأضاف أن الرماد ناعم جدا لدرجة أنه يجعل الغبار قادرا على الوصول بسهولة إلى رئتي الإنسان والحيوان.

وعلى عكس الأحافير العادية، تمت تغطية كل عظم عثر عليه بمادة بيضاء غريبة - علامة على نمو عظم جديد.

وقال الراوي: "إنها علامة كلاسيكية على نفوق حيوان بمرض رئوي نادر يعرف بمرض ماري.

ومع فشل الرئتين، يخرج نظام الهيكل العظمي عن السيطرة، ما يؤدي إلى ترسيب عظام جديدة بسرعة فوق القديمة. ويكشف أن الحيوانات نفقت بشكل بطيء ومؤلم، حيث بدأت رئتاها، التي خنقها الرماد، بالفشل.

وتسبب في زيادة سماكة عظامها. وبسبب الألم، جُذبت إلى حفرة المياه، حيث نفقت، كل ذلك في غضون شهر من ثوران البركان".

وأصبح الموقع الآن معلما طبيعيا وطنيا، بعد أن منح هذا الوضع في عام 2006. وتسمح الممرات المشيدة خصيصا للسائحين بمشاهدة علماء الحفريات أثناء العمل خلال موسم الصيف.

المصدر: إكسبريس