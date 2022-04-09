علماء المناخ: سرعة ارتفاع متوسط درجة الحرارة في الربيع الروسي أعلى مقارنة بمواسم أخرى

سجل علماء المناخ بعض خصائص ظاهرة الاحتباس الحراري في روسيا وذلك بعد دراسة مدى تغير المناخ الروسي في غضون الـ 45 عاما الماضية في الفترة ما بين عام 1976 وعام 2021.

وقالوا إن الاحتباس الحراري يتجلى أكثر في موسم الربيع حيث ارتفع متوسط درجة الحرارة خلال الـ 10 أعوام الماضية بمقدار 0.66 درجة مئوية، الأمر الذي يعتبر سريعا جدا، مقارنة بمعدلات ارتفاع درجة الحرارة العالمية ومعدلات حرارية في مواسم أخرى.

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وأعاد العلماء إلى الأذهان أن متوسط درجة الحرارة ارتفع في الكرة الأرضية في الـ 100 عام الماضية بمقدار درجة واحدة. وقد أثار هذا الارتفاع بالذات ضجة مدوية ودعوات متكررة إلى توقيع اتفاقيات باريس الخاصة بظاهرة الاحتباس الحراري. بينما شهد العالم في غضون 100 عام ارتفاعا لمتوسط درجة الحرارة يقدر بدرجة واحدة. أما ارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوي في روسيا خلال 10 أعوام فقط فيقدر بـ0.49 درجة مئوية.

فيما يتعلق بالربيع الروسي فارتفع فيه متوسط درجة الحرارة خلال الـ 10 أعوام الماضية بـ0.69 درجة مئوية.

وتعتبر منطقة القطب الشمالي الروسية الأولى عالميا من حيث ارتفاع درجة الحرارة. وارتفع متوسط درجة الحرارة هناك في 10 أعوام ماضية بمقدار 0.8 درجة مئوية. أما منطقة شبه جزيرة (تايمير) الواقعة على ساحل بحر شرق سيبيريا فارتفع فيها متوسط درجة الحرارة السنوي خلال 10 أعوام بمقدار 1.1 درجة مئوية.

المصدر: تاس