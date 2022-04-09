 
مباشر

تجارب واعدة للرجال المصابين بالعقم .. زراعة حيوانات منوية في المختبر من خلايا الجرذان

العلوم والتكنولوجيا

تجارب واعدة للرجال المصابين بالعقم .. زراعة حيوانات منوية في المختبر من خلايا الجرذان
Gettyimages.ru KTSDESIGN
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srtk

منحت تجارب علمية حديثة الأمل للرجال المصابين بالعقم بعد أن أوجد العلماء حيوانات منوية من الخلايا الجذعية للفئران.

وابتكر العلماء خلايا منوية نمت في المختبر، والتي  بعد حقنها في ذكور الجرذان، تم استخدامها لتخليق الأطفال.

إقرأ المزيد
بينها السرطان والعقم .. خبراء يحذرون من مخاطر صحية عديدة تسببها منتجات التنظيف المنزلي
بينها السرطان والعقم .. خبراء يحذرون من مخاطر صحية عديدة تسببها منتجات التنظيف المنزلي

وبدأ الاختراق، الذي وصفه خبراء بريطانيون بأنه "قوة كبيرة"، بخلايا جذعية مأخوذة من أجنة الفئران.

وحفّز العلماء بقيادة جامعة طوكيو الخلايا على التحول إلى خلايا منوية عن طريق وضعها في "حساء" كيميائي.

وجرى حقن الخلايا بعد ذلك في خصيتي الفئران لتصبح حيوانات منوية ناضجة، ثم يتم حقنها في البويضات، في نسخة القوارض من التلقيح الاصطناعي.

وأدى ذلك إلى ولادة ناجحة للعديد من صغار الفئران. وقال البروفيسور روبن لوفيل-بادج، من معهد فرانسيس كريك بلندن، إن الدراسة التي نُشرت في مجلة Science "تبشر بالخير" لمحاولات إنتاج حيوانات منوية بشرية.

ولإنشاء خلايا منوية بشرية، إذا كان ذلك ممكنا يوما ما، فسيتعين أولا تحويل خلايا جلد الرجال إلى خلايا جذعية.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا