"ستعيش بعدنا".. كيف نجت الصراصير من الكويكب الذي قتل الديناصورات!

عندما اصطدمت الصخرة الفضائية المعروفة الآن باسم "تأثير Chicxulub" بالأرض قبل 66 مليون عام، كانت الصراصير موجودة هناك.

وتسبب التأثير في زلزال هائل، ويعتقد العلماء أنه تسبب أيضا في حدوث ثوران بركاني على بعد آلاف الأميال من موقع التأثير. ونفق ثلاثة أرباع النباتات والحيوانات على الأرض، بما في ذلك معظم الديناصورات، باستثناء بعض الأنواع التي كانت أسلاف طيور اليوم.

فكيف يمكن أن تنجو الصراصير التي يبلغ طولها بضع بوصات، عندما ينقرض العديد من الحيوانات القوية؟. اتضح أنها كانت مجهزة بشكل جيد للعيش في كارثة نيزكية.

وإذا رأيت صرصورا، فمن المحتمل أنك لاحظت أن أجسادها مسطحة جدا. وهذا ليس من قبيل الصدفة. ويمكن للحشرات المسطحة أن تضغط على نفسها في أماكن أكثر إحكاما. وهذا ما يمكنها من الاختباء عمليا في أي مكان - وربما ساعدها على النجاة من تأثير Chicxulub.

وعندما ضرب النيزك، ارتفعت درجات الحرارة على سطح الأرض. ولم يكن لدى العديد من الحيوانات مكان تهرب إليه، ولكن يمكن للصراصير أن تحتمي في شقوق التربة الدقيقة، والتي توفر حماية ممتازة من الحرارة.

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وتسبب اصطدام النيزك في سلسلة من التأثيرات. وأثار الكثير من الغبار لدرجة أن السماء أظلمت. ومع اختفاء الشمس، انخفضت درجات الحرارة وأصبحت الظروف شتوية في جميع أنحاء العالم. ومع القليل من ضوء الشمس، كافحت النباتات الباقية للنمو.

وعلى عكس بعض الحشرات التي تفضل أكل نبتة معينة، فإن الصراصير قاتلة آكلة اللحوم. وهذا يعني أنها تأكل معظم الأطعمة التي تأتي من الحيوانات أو النباتات وكذلك الورق المقوى وبعض أنواع الملابس وحتى البراز. وسمح وجود شهية غير انتقائية للصراصير بالبقاء على قيد الحياة في الأوقات الصعبة منذ انقراض Chicxulub والكوارث الطبيعية الأخرى.

وهناك ميزة أخرى مفيدة، هي أن الصراصير تضع بيضها في أكياس وقائية صغيرة. وتبدو علب البيض هذه مثل الفاصوليا المجففة وتسمى oothecae، والتي تعني "أكياس البيض".

وتأتي oothecae صلبة وتحمي محتوياتها من التلف المادي والتهديدات الأخرى، مثل الفيضانات والجفاف. والصراصير الحديثة هي صغار العناصر الناجية القادرة على العيش في أي مكان على الأرض، من حرارة المناطق المدارية إلى بعض أبرد أجزاء العالم. ويقدر العلماء أن هناك أكثر من 4000 نوع من الصراصير.

وهناك حفنة من هذه الأنواع تحب العيش مع البشر وسرعان ما تتحول إلى آفات. وبمجرد أن تترسخ الصراصير في المبنى، من الصعب التخلص من هذه الحشرات. وعندما تتواجد أعداد كبيرة من الصراصير في أماكن غير صحية، فإنها يمكن أن تنشر الأمراض. وأكبر تهديد تشكله على صحة الإنسان هو مسببات الحساسية التي تنتجها والتي يمكن أن تؤدي إلى نوبات الربو وردود الفعل التحسسية لدى بعض الأشخاص.

ويصعب التعامل مع آفات الصراصير لأنها يمكن أن تقاوم العديد من المبيدات الحشرية الكيميائية، ولأن لديها نفس القدرات التي ساعدت أسلافها على البقاء على قيد الحياة بعد العديد من الديناصورات. ومع ذلك، فإن الصراصير هي أكثر بكثير من مجرد آفة يمكن السيطرة عليها. ويدرس الباحثون الصراصير لفهم كيفية تحركها وكيف تم تصميم أجسامها، للحصول على أفكار لبناء روبوتات أفضل.

وقال معد التقرير، بريان لوفيت، باحث ما بعد الدكتوراه في علم الفطريات، جامعة وست فيرجينيا، إنه يرى كل الحشرات على أنها إلهام جميل ذا ستة أرجل. وأضاف: "إذا ضرب نيزك آخر الأرض، فسأكون قلقا على البشر أكثر من الصراصير".

المصدر: ساينس ألرت