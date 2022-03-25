ارتفاع سرعة ذوبان جليد جبل إلبروس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الروسية أن سرعة ذوبان جليد جبل إلبروس تضاعفت خمس مرات خلال خمس سنوات.

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ويشير تقرير الهيئة "حول السمات المناخية في روسيا لعام 2022"، إلى أن سرعة ذوبان جليد جبل إلبروس خلال السنوات الخمس الماضية تضاعفت خمس مرات، ما تسبب بفقدان مساحة 1.25 كيلومتر مربع سنويا.

ويضيف التقرير، لقد بلغ مقدار الفقدان في طول الجليد 1.2 كيلومتر وانخفضت مساحة جليد الوديان بنسبة 13.9 بالمئة.

ويذكر أن مجموعة دولية من خبراء المناخ أصدرت في عام 2021 تقريرها السادس عن التغيرات المناخية في العالم، يتضمن بيانات عن الجليد والغطاء الثلجي في مختلف أنحاء كوكب الأرض.

ووفقا لاستنتاجات الخبراء، تذوب طبقات جليد الجبال في كل المناطق باستثناء بعض الأماكن، وهذا يحصل لأول مرة على كوكب الأرض منذ ألفي عام.

المصدر: نوفوستي