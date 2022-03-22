السويد تعدّل غواصاتها العسكرية

أعلن موقع Navy Recognition أن السويد تنوي تعديل وتحديث بعض الغواصات الموجودة في سلاح بحريتها.

وجاء في مقال على الموقع حول الموضوع "وقعت شركة Saab السويدية عقدا مع وزارة الدفاع في البلاد بهدف تعديل وتحديث غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من نوع Gotland تابعة للجيش السويدي، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 117 مليون دولار".

وخلال عمليات التحديث يفترض أن تجهز الغواصة بصاري تلسكوبي جديد من تطوير شركة Safran الفرنسية، وجهاز سونار جديد نرويجي الصنع من نوع SA9510S، ومنظومة ES-3701 للحرب الإلكترونية، كما ستعدّل فيها أنظمة الاتصالات والاستشعار عن بعد.

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ومن المفترض أن يصبح طول الغواصة بعد التعديل 62.7 م، وأن تكون قادرة على الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 32 شخصا.

وتتسلح هذه الغواصة بأربع منظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنظومتين لإطلاق طوربيدات من عيار 400 ملم، و48 لغما بحريا.

المصدر: سلاح روسيا