قوات "دونيتسك" تستخدم "الشمس الحارقة " في أوكرانيا

نشر جيش جمهورية دونيتسك الشعبية مقطع فيديو أظهر استخدام منظومة توس – 1 آ ، سوانتسيبيوك" ( الشمس الحارقة) بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأظهر الفيديو عملية تعمير المنظومة وإطلاق النيران نحو المناطق المحصّنة للقوميين الأوكرانيين.

يذكر أن "الشمس الحارقة" (قاذف اللهب الثقيل) تعد نموذجا مطوّرا لمنظومة "بوراتينو، "توس – 1" سوفيتية الصنع التي استخدمت في أفغانستان لتدمير المعدات والقوة البشرية المتوزعة في الجبال الأفغانية. وتستخدم "الشمس الحارقة" لدعم المشاة والتشكيلات والمدرعات وقصف الخنادق والمخابئ.

وتستخدم المنظومة صواريخ عيار 220 ملم المزوّدة بالرؤوس الحارقة والحرارية ( الترموبارية) التي تُطلق عند إصابة الهدف سحابة فتاكة تشعل الهواء، وتؤثر تأثيرا فتاكا على القوة البشرية في منطقة تقدر مساحتها بـ 40000 متر مربع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا