علماء سيبيريا يطوّرون تكنولوجيا التنبؤ في قدرات آبار النفط

قام العلماء الروس بالتعاون مع شركة "تات نفط" الروسية بتطويرالبرمجيات اللازمة لاتخاذ قرارات في مجال استخراج النفط.

وسمحت الخوارزميات التي وضعها العلماء برفع دقة التنبؤ في قدرة آبار النفط بنسبة 10 – 15%، الأمر الذي سيساعد على إيجاد سبل جديدة لرفع فاعلية استخراج النفط في روسيا.

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أعلن ذلك عميد كلية الرياضيات التطبيقية والمعلومات في جامعة "نوفوسيبيرسك" التكنولوجية، فلاديمير تيموفييف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وحسب، تيموفييف فإن تطوير آبار النفط بحاجة إلى استثمارات مستمرة. وفي حال استنفد بئر النفط لا داعي لتوظيف أموال واستبدال المعدات واتخاذ إجراءات أخرى لازمة للاستمرار في استثماره.

وقام العلماء بوضع خوارزميات كمبيوترية خاصة من أجل التحديد الأدق لكميات النفط التي بقيت في آبار النفط. وقال العالم إن عملية تقييم حالة آبار النفط تقضي بالاستفادة من إمكانات إضافية ووضع خوارزميات جديدة للتنبؤ فيها.

وقال إن الخوارزميات المذكورة تعمل على أساس ما يسمى بـ"بيانات تاريخية"، أي المعلومات عن استخراج النفط في أعوام ماضية وكذلك المعلومات التي تصف بئر نفط أو حقل نفط ما مثل نوع التربة وعمق البئر وغيرذلك.

وقال المكتب الصحفي للجامعة إن المقصود بالأمر هو تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم للنمذجة والتنبؤ في وجود النفط وكميته في آبار النفط وحقوله.

المصدر: تاس