الطلاب في بطرسبورغ يبتكرون نموذجا معدلا لمادة البيتولين يكافح السرطان والإيدز

حصل طلاب جامعة بطرسبرغ للتكنولوجيا الصناعية على نموذج معدّل للبيتولين، وهي مادة فعالة في مكافحة السرطان والتهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية.

أعلن ذلك، الأربعاء، 9 مارس المكتب الصحفي للجامعة.

وبعد محاولات عديدة لإيجاد طريقة مثالية لإذابة البيتولين، حقق الطلاب تقدما كبيرا وذلك من خلال إدخال تعديلات في مادة البيتولين، بصفتها عنصرا من عناصر لحاء البتولا يتميز بقدرته على توفير دعم مناعي لجسم الإنسان، وفاعليته في مكافحة السرطان والتهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية.

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وحسب المكتب الصحفي للجامعة، فإن مادة البيتولين ضعيفة الذوبان في الماء، وبالتالي فإنها ذات نشاط بيولوجي منخفض. وقرر طلاب الجامعة إدخال مركبات تحتوي على الفوسفور في جزيء المادة، وإنها قادرة على جعل مادة البيتولين أكثر قابلية للذوبان في الدهون والماء. وزادت الصيغة الجديدة للبيتولين من فرصة تكوين مادة يمكن استخدامها في صناعة الأدوية.

وقالت يكاترينا تشيرداكوفا، العضو في جامعة الطلاب العلمية إن" هذه المركبات التي تلقيناها جديدة وغير معروفة سابقا. وهي ليست مجرد مركبات مستبدلة بالفوسفور، إذ إننا قمنا بتخليق مشتقات بيتولين أخرى. لكنها غير كافية، وكانت هناك حاجة إلى شيء آخر يمكنه نقل المادة إلى الخلية".

مع ذلك، فمن المستحيل من ناحية علمية دراسة جميع البدائل التي تُظهر أي نشاط بيولوجي، وإدخالها في الجزيء، نظرا لوجود عدد لا يحصى من الاحتمالات. ولكننا قد تلقينا نتائج أولى، ما يمنحنا فرصة لمواصلة الدراسة.

وقال المكتب الصحفي إن الطلاب قاموا بتجميع منشأة خاصة للبحث حيث يتم طحن لحاء البتولا إلى فتات صغيرة ووضعه في وعاء ثم يتم خلطه عدة مرات بمذيبات خاصة. وهكذا، تم إيجاد حجم أمثل لكسر لحاء البتولا، مما يسمح بالحصول على أعلى إنتاجية للمادة.

ويمر الطلاب الآن بمرحلة الحصول على بيتولين معدل، وذلك قبل بحث النشاط البيولوجي. وسيتمكن طلاب الجامعة مستقبلا من إثبات إمكانية استخدام لحاء البتولا كمادة خام للحصول على أدوية قيمة.

المصدر: تاس