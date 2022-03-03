"دارة الملك عبد العزيز" السعودية: في مثل هذا اليوم تم إدخال الإنترنت للمملكة

استرجعت مؤسسة دارة الملك عبد العزيز بالسعودية، ذكرى صدور قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على إدخال خدمة الإنترنت إلى المملكة قبل 25 عاما.

وأشارت الدارة في تغريدة على "تويتر" إلى أن قرار الموافقة على دخول الخدمة صدر في مثل هذا اليوم بتاريخ 3 مارس 1997، الموافق 1417 هجرية، وذلك تحت إشراف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

▪ حدث ⁧#في_مثل_هذا_اليوم⁩

( ٣ مارس ١٩٩٧م )

صدور قرار ⁧#مجلس_الوزراء⁩ بالموافقة على إدخال خدمة الإنترنت إلى المملكة العربية السعودية.

⁧#دارة_الملك_عبدالعزيزpic.twitter.com/F1X5nKHqvZ — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) March 3, 2022

وقد تم إنشاء مؤسسة دارة الملك عبدالعزيز الحكومية، "لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، وتعمل على المحافظة على مصادر التاريخ وجمعه".

المصدر: RT