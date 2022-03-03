بيوت المستقبل؟.. غوغل تكشف عن تقنية جديدة تقرأ لغة الجسد وتستجيب للحركات!

كشفت غوغل النقاب عن تقنية يمكنها قراءة حركات أجساد الأشخاص للسماح للأجهزة "بفهم السياق الاجتماعي من حولها" واتخاذ القرارات.

وطورت هذه التقنية بواسطة قسم المنتجات والتكنولوجيا المتقدمة (ATAP) في غوغل في سان فرانسيسكو، وتتكون التقنية من شرائح مدمجة في أجهزة التلفزيون والهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

ولكن بدلا من استخدام الكاميرات، تستخدم التقنية الرادار - موجات الراديو التي تنعكس لتحديد مسافة أو زاوية الأشياء في المنطقة المجاورة.

وإذا تم تضمينها في الأجهزة المستقبلية، فقد تقوم هذه التقنية بإيقاف تشغيل التلفزيون إذا أومأت بإيماءة أو أوقفت "نتفلكس" تلقائيا مؤقتا عندما تترك الأريكة.

ووضحت التكنولوجيا في فيديو جديد نشرته ATAP، وهو جزء من سلسلة وثائقية تعرض أحدث أبحاثها في مجال البحث والتطوير.

ويريد عملاق التكنولوجيا إنشاء "أجهزة ذكية اجتماعيا" يتم التحكم فيها عن طريق "موجة اليد أو تدوير الرأس".

وقال ليوناردو جيوستي، رئيس قسم التصميم في ATAP: "كبشر، نفهم بعضنا البعض بشكل حدسي - دون أن ننطق بكلمة واحدة. نحن نلتقط الإشارات الاجتماعية والإيماءات الدقيقة التي نفهمها ونتفاعل معها بالفطرة. ماذا لو فهمتنا أجهزة الكمبيوتر بهذه الطريقة؟".

وسيتم تشغيل هذه الأجهزة بواسطة Soli، وهي شريحة صغيرة ترسل موجات الرادار لاكتشاف الحركات البشرية، من نبضات القلب إلى حركات الجسم.

وظهرت Soli بالفعل في منتجات غوغل مثل شاشة Nest Hub الذكية من الجيل الثاني لاكتشاف الحركة، بما في ذلك عمق تنفس الشخص.

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وظهر Soli لأول مرة في هاتف Google Pixel 4 الذكي لعام 2019، ما يسمح بعناصر التحكم بالإيماءات مثل موجة اليد لتخطي الأغاني وتأجيل التنبيهات وإسكات المكالمات الهاتفية، على الرغم من عدم تضمينها في هاتف Pixel 5 العام التالي.

ويتمثل الاختلاف مع التكنولوجيا الجديدة في أن Soli ستعمل عندما لا يكون المستخدمون على دراية بها بالضرورة، بدلا من قيامهم بنشاط لتفعيلها.

وإذا كان مدمجا في تلفزيون ذكي، فيمكن استخدامه لاتخاذ قرارات مثل خفض مستوى الصوت عندما يكتشف أننا نائمون - المعلومات التي تم الحصول عليها من وضع الرأس المائل، والتي تشير إلى أنه يستريح على جانب كرسي أو أريكة.

وفي مرحلة ما في المستقبل، يمكن أن تكون التكنولوجيا متقدمة للغاية - بما يكفي لالتقاط "حركة المليمترات" - بحيث يمكنها اكتشاف ما إذا كانت العيون مفتوحة أم مغلقة.

وتشمل الأمثلة الأخرى منظم حرارة مثبتا على الحائط يقوم تلقائيا بإضاءة أحوال الطقس عند مرور المستخدمين، أو جهاز كمبيوتر يقوم بإسكات صوت التنبيه عندما لا يرى أي مستخدمين جالسين على المكتب، وفقا لمجلة Wired.

وعندما يكون المستخدمون في المطبخ يتبعون وصفة فيديو، يمكن أن يتوقف الجهاز مؤقتا عندما يبتعد المستخدمون للحصول على المكونات واستئنافها عند عودتهم.

ويوجد لدى التكنولوجيا، التي لا تزال قيد التطوير، بعض العيوب - في غرفة مزدحمة، قد تواجه موجات الرادار صعوبة في اكتشاف شخص من آخر، على عكس كتلة واحدة كبيرة فقط.

وقد يؤدي الابتعاد عن المستخدم لتسليمه إلى الأجهزة إلى عصر جديد تماما من التكنولوجيا التي تقوم بأشياء لا يريد المستخدمون القيام بها.

ويتمتع الرادار بميزة خصوصية واضحة على الكاميرات - على سبيل المثال، تهدئة مخاوف أي عميل من أن موظفي غوغل قد يشاهدون البث المباشر لك وأنت نائم أمام جهاز التلفزيون.

لكن قد يظل بعض المستهلكين قلقين بشأن كيفية استخدام البيانات الخاصة بتحركاتهم وتخزينها، حتى لو كانت مجهولة المصدر.

المصدر: ديلي ميل