روسيا تطور طائرات مسيّرة تنقل الحمولات لمسافات بعيدة

أعلن مصنع "سوخوي" الروسي أنه بدأ بصنع نماذج أولية لطائرات مسيرة جديدة ستنقل الحمولات لمسافات بعيدة .

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطائرات الجديدة باسم "أطلس" ستكون شبيهة بالطائرات العادية الصغيرة من حيث أجنحتها الجانبية، لكنها ستزود أيضا بمراوح تمكنها على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي كالمروحيات أيضا، كما ستمتلك قدرة على التحليق لمسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات.

وأشارت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إلى أن مصنع سوخوي" بدأ بالفعل بتجميع نموذج أولي لهذه الطائرات، وأن الطائرة ستقلع وتهبط بشكل عمودي معتمدة على مراوح تعمل بمحركات كهربائية، أما دفعها أثناء التحليق فسيعتمد على مراوح تعمل بمحركات بنزين.

الخدمة الصحفية لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا

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وأوضح الخبراء في "سوخوي" أن طائراتهم الجديدة ستكون قادرة على الحركة والطيران بوضع التوجيه الذاتي الكامل بعد أن يحدد المشغلون وجهتها عبر البرمجيات، فضلا عن إمكانية تغيير وجهتها أثناء الرحلة في حال حدوث خطأ ما، وأشاروا إلى أن هذه الطائرات لا تحتاج لطاقم صيانة متكامل كما في طائرات الشحن العادية إذ يكفي شخص واحد لصيانتها وتشغيلها، كما أن استعمالها سيقلل من الاعتماد على الكادر البشري من الطيارين والموظفين ما سيقلل من أجور الشحن بنسبة 40% تقريبا.

وتشير البيانات التي نشرها الموقع إلى أن الطائرة ستأتي بطول 7.2 م تقريبا، وباع جناحيها سيصل إلى 11.2 م، وستكون قادرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 200 كلغ، والتحليق بسرعة 250 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا