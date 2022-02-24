العثور على حمض نووي لفيروسات مجهولة في ترب الولايات المتحدة

عثر العلماء الأمريكيون على حمض نووي لعاثيات وفيروسات مجهولة تصيب الحشرات في ترب ثلاث ولايات أمريكية.

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ويشير موقع Phys.org، إلى أن الباحثين من المختبر الوطني شمال غرب المحيط الهادئ (PNNL) ، جمعوا عينات من ترب مراعي ولايات واشنطن وكانساس وايوا، التي تتميز برطوبتها العالية، وتتميز باحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا، التي هي أجسام مضيفة لفيروسات عاثيات التربة. ووجد الباحثون بعد إنشاء تسلسلات دقيقة للنيوكليوتيدات، وربطها بالجينومات الفيروسية الموجودة في قواعد البيانات، 14 جينومًا كاملا للفيروسات.

واتضح للباحثين، أن الفيروسات أكثر في التربة الجافة مما في الرطبة. وهذا يوضح لماذا الميكروبات في ترب مناطق المناخ الجاف أقل ولكن أكثر تنوعا.وإن قلة البكتيريا نسبيا تساعد على تخفيض القدرة المرضية للفيروسات، التي من مصلحتها الحفاظ على حياة مضيفها. وعلاوة على هذا، اكتشف الباحثون أنواعا مجهولة من الفيروسات حقيقيات النوى التي تصيب الحشرات.

وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تحتوي الفيروسات الموجودة في التربة الأكثر جفافاً على جينات يمكن أن تنقلها إلى البكتيريا. وقد تكون هذه الجينات مفيدة للبكتيريا وتزيد قدرتها على إعادة تدوير الكربون وبالتالي تحسين صحة التربة.

المصدر: لينتا. رو