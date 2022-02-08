صخرة بحجم جبل مخفية تحت اليابان يمكن أن تكون نقطة جذب للزلازل الضخمة!

يمكن لكتلة من الصخور النارية بحجم جبل أسفل ساحل جنوب اليابان أن تعمل كنوع من المغناطيس للزلازل الضخمة.

ووفقا لتصور ثلاثي الأبعاد جديد للميزة، المعروفة باسم Kumano Pluton، يبدو أن الطاقة التكتونية من الزلازل الضخمة حُوّلت إلى عدة نقاط على جانبها.

وقد يساعد هذا العلماء على التنبؤ بشكل أفضل بتأثير الزلازل الهائلة في المنطقة، بالإضافة إلى فهم أفضل لكيفية تفاعل هذه الكتل النارية مع النشاط التكتوني.

ويقول عالم الجيوفيزياء شويتشي كادايرا، من الوكالة اليابانية لعلوم الأرض البحرية والتكنولوجيا في اليابان: "لا يمكننا التنبؤ بالضبط متى أو أين أو كم ستكون الزلازل المستقبلية كبيرة، ولكن من خلال الجمع بين نموذجنا وبيانات المراقبة، يمكننا البدء في تقدير العمليات في المستقبل القريب. وسيوفر ذلك بيانات مهمة للغاية للجمهور الياباني للاستعداد للزلزال الكبير القادم".

وكشف عن تلميحات عن Kumano Pluton لأول مرة في عام 2006، وهي، كما يوحي الاسم، ميزة صخرية تُعرف باسم البلوتون - وهو اختراق للصخور البركانية التي تزيح الصخور تحت الأرض، وتبرد وتتصلب ببطء في جزء كبير.

وأظهر التصوير الزلزالي أن هناك شيئا ما بكثافة مختلفة عن الصخور المحيطة في منطقة نانكاي للاندساس؛ هذه هي المنطقة التي تنزلق فيها إحدى الصفائح التكتونية أسفل حافة أخرى، مصحوبة بزلزال شديد ونشاط بركاني. وساعدت عمليات المحاكاة العددية في الكشف عن أن القطعة كانت أفقية.

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ولكن الحجم الحقيقي لها ظل غير مكتشف. الآن، باستخدام بيانات زلزالية تبلغ 20 عاما من منطقة نانكاي للاندساس، قام فريق من الباحثين بوضع خريطة لـKumano Pluton بالكامل.

ويمكن أن تكون الزلازل والهزات، رغم أنها مدمرة، أيضا أداة قوية جدا، كما ترى. والزلازل هي أشياء رائعة حقا. إنها تتسرب من نقطة نشأتها، وتنتشر عبر الكوكب، وتقفز حولها.

وتسمح الطريقة التي تنتقل بها هذه الموجات الزلزالية عبر مواد معينة وتعكسها لعلماء الزلازل برسم خرائط للهياكل التي لا يمكننا رؤيتها في أعماق الأرض.

وكان ذلك عملا شاقا، حيث لم يقتصر على ملايين التسجيلات الزلزالية من شبكة أجهزة استشعار الزلازل اليابانية، ولكن أيضا من المسوحات العلمية الأخرى العابرة، لأكبر مجموعة بيانات زلزالية أنشئت على الإطلاق.

وأدخلت الكمية الهائلة من البيانات التي جمعها الفريق حول منطقة الاندساس نانكاي إلى الكمبيوتر العملاق LoneStar5 في جامعة تكساس في أوستن لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد عالي الدقة للبلوتون. وبشكل مذهل، كشفت عن ميزات لم نرها من قبل.

ويوضح النموذج أن وزن البلوتون يتسبب في ثني القشرة الأرضية تحته جراء الضغط، وانتفاخا لأعلى قليلا فوقه. والمثير للدهشة أن البلوتون قد يوفر مسارا للمياه الجوفية لكي تتسرب تحت قشرة الأرض إلى الوشاح العلوي عن طريق تفاقم انحناء القشرة الأرضية.

ونظرا لأن Kumano Pluton كثيف جدا وصلب، فمن المحتمل أيضا أن يلعب دورا مهما في النشاط التكتوني.

ونشأت الزلازل الضخمة التي تزيد قوتها عن 8 على جوانب البلوتون في عامي 1944 و1946. وبالنظر إلى أن الألواح المندسة حساسة للغاية للتغيرات في الهيكل، فمن المحتمل أن يكون للبلوتون تأثير عميق على كل من الهندسة والنشاط التكتوني في المنطقة.

ويأمل الفريق أن يؤدي اكتشافهم إلى إجراء تحقيقات شاملة في الهياكل الجوفية التي قد تكون مختبئة في مناطق الاندساس الأخرى.

ونُشر البحث في مجلة Nature Geophysics.

المصدر: ساينس ألرت