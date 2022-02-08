ما هي أقدم سلسلة جبال في العالم؟

تميل السلاسل الجبلية الشاهقة، مثل جبال الهيمالايا، إلى أن تكون صغيرة، في حين أن النطاقات ذات القمم الأقصر من آلاف السنين من التآكل، مثل جبال Appalachians، غالبا ما تكون أقدم.

ويأتي ذلك وفقا للمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك. ولكن نظرا لتضاريس الأرض المتغيرة باستمرار، يصعب تحديد هذا التفضيل - ويتطلب فهما لكيفية صعود وهبوط هذه القمم بمرور الوقت.

وتتميز المناظر الطبيعية اليوم بسلاسل جبلية نشطة وخاملة وخاضعة لمليارات السنين من التحولات. وقال جيم فان أورمان، عالم الكيمياء الجيولوجية في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في أوهايو، إن هذا هو سبب صعوبة تحديد عمر هذه القمم.

وتتشكل معظم سلاسل الجبال بسبب الصفائح التكتونية، وهي الألواح العملاقة التي تشبه الألغاز التي تنزلق فوق وشاح الأرض. ونظرا لتفاعل الصفائح التكتونية المختلفة على مدار ملايين السنين، يمكن أن ترتفع سلاسل جبلية بأكملها نحو السماء.

وهناك نوعان رئيسيان من الحدود التكتونية. وعند الحدود المتقاربة، تتصادم الصفائح التكتونية. وغالبا ما يتسبب التأثير في انزلاق الصفيحة الأقل كثافة، أو النزول إلى أسفل وإلى الوشاح الأساسي أسفل الصفيحة الأخرى. وقال فان أورمان إن هذه القشرة الغارقة يمكن أن ترفع الأرض من فوق وتؤدي إلى سلاسل جبلية ضخمة، مثل جبال الهيمالايا التي تضم جبل إيفرست. ومن ناحية أخرى، تحدث حدود متباينة حيث تنفصل الصفائح التكتونية. وعندما تبتعد الألواح عن بعضها البعض، تمتد القشرة لتكون رقيقة. وترتفع الصهارة الساخنة لملء الفجوات التي تم إنشاؤها، وتشكل الجبال والوديان مثل تلك الموجودة في مقاطعة Basin and Range في غرب الولايات المتحدة وشمال غرب المكسيك.

وبدأ النطاق في الارتفاع من حدود متقاربة منذ حوالي 470 مليون سنة، ونما أطول حتى بدأ منذ حوالي 270 مليون سنة، عندما اصطدمت القارات التي أصبحت في النهاية أمريكا الشمالية وإفريقيا، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي. وعلى مدار ملايين السنين التالية، أهلكت التعرية ارتفاعها الأصلي. والجبال التي نعرفها اليوم هي بفضل الارتفاع اللاحق الذي جدد ارتفاعاتها. ويجعل صعود وهبوط المرتفعات من الصعب وغير الموضوعي تسمية العمر الفعلي للنطاق.

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وقال فان أورمان، إن جبال Appalachians "لديها تاريخ معقد". وهناك عمر الصخور الأصلية، لكنها لم تكن سلسلة جبال عندما تم التخطيط لها [أو تآكلها] لجزء كبير من تاريخها.

وفي حين أن تتبع الجدول الزمني لنطاق ما أمر صعب، إلا أن الجيولوجيين لديهم أدوات لقياس عمر تكوينات الجبال اعتمادً على نوع الصخور. وعندما تتشكل الصخور النارية والمتحولة، فإنها تولد المعادن والنظائر المشعة، أو أشكال مختلفة من العناصر التي تحتوي على أعداد مختلفة من النيوترونات في نواتها، والتي يمكن تأريخها. وبالنسبة للصخور الرسوبية، يستخدم الباحثون أدلة محاصرة في طبقات الصخور، مثل الحفريات أو الرماد البركاني، لقياس مدى الحياة للصخور. وقال فان أورمان إن الرواسب الجبلية المتآكلة التي تنتهي في أحواض قريبة يمكن أيضا إرجاعها إلى ذروة منشأها وتأريخها بشكل مناسب.

ومن خلال هذه القياسات، يمكن للجيولوجيين أن يعزوا طيفا من الأعمار النسبية لبعض التضاريس الجبلية للأرض. وعلى الجانب الأقدم، جبال ماخونجوا في جنوب إفريقيا، والتي يتراوح ارتفاعها من 2000 إلى 5900 قدم (600 إلى 1800 متر)، تحتوي على صخور يبلغ عمرها 3.6 مليار عام، وفقا لمرصد الأرض التابع لناسا. وقد تكون الألواح القديمة الأخرى التي تشكل قلب القارات، والتي تسمى "كراتون"، جزءا من سلاسل الجبال ويمكن العثور عليها في غرينلاند وكندا وأستراليا وخارجها.

وتعود سلاسل جبلية أخرى إلى تاريخ جيولوجي أكثر حداثة؛ على سبيل المثال، بدأت تلك الموجودة في مقاطعة Basin and Range، مثل Snake Range، في الظهور منذ حوالي 30 مليون سنة. وظهرت الجبال البركانية الفردية خلال المليون سنة الماضية - بعضها حتى خلال القرن الماضي، مثل بركان Parícutin، الذي نشأ بشكل غير متوقع من حقل ذرة خلال ثوران بركاني في عام 1943، وفقا لمتحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي.

وما يزال علماء الجيولوجيا يبحثون عن متى وكيف تشكلت سلاسل الجبال المختلفة على الأرض. ويمكن لاستكشاف هذه الجداول الزمنية المراوغة أن ينقل رؤى حول المناخ العالمي الماضي والتنوع البيولوجي، حيث تؤثر هذه القمم الهائلة على دوران الهواء والتبادل الجيني.

المصدر: لايف ساينس