"تسونامي" عاصفة شمسية في أعماق الأرض يثير حيرة الخبراء!

يعتقد باحثون أن عاصفة شمسية ضربت الأرض منذ حوالي 9000 عام، بعد العثور على دليل على الوحش القديم تحت الجليد في غرينلاند وأنتاركتيكا.

وتصف ناسا العواصف الشمسية بأنها اندفاعات إشعاعية قادمة من إطلاق الطاقة المغناطيسية من الشمس. وعندما تضرب أكبر عواصف شمسية الغلاف الجوي للأرض على الجانب المواجه للشمس، فقد يكون الضرر كبيرا. ولكن في حين أن أقوى العواصف الشمسية يمكن أن تشكل تهديدا، فإن العواصف شائعة خلال 11 عاما من دورات الشمس حيث يكون النشاط المغناطيسي للشمس في أقصى حد.

ولكن الغريب في الأمر بشأن عاصفة "تسونامي" القديمة، كما نشرها الباحثون في مجلة Nature Communications، هو أنها ضربت خلال الحد الأدنى من الطاقة الشمسية، عندما كانت العواصف أقل تكرارا.

ومن المثير للقلق أن هذا الدليل قد يشير إلى أن العواصف الشمسية يمكن أن تضرب في وقت لا نتوقعه على الأقل.

وإذا تلامست هذه العواصف مع المجال المغناطيسي الأرضي، فقد يحدث انقطاع في الراديو وانقطاع التيار الكهربائي إذا اصطدمت التوهجات بقمر صناعي أو محول.

وتأتي شدتها مرتبة من G1 إلى G5، حتى في الطرف الأدنى من المقياس، يمكن أن يكون الاتصال المباشر بالعواصف الشمسية مشكلة بالنسبة للاتصالات على الأرض.

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ولكن أقوى العواصف يمكن أن تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يستمر لأيام.

وعندما تتجه مليارات الأطنان من الجسيمات النشطة نحو الأرض في عاصفة شمسية، ينتج عن التفاعل العديد من التفاعلات المحددة التي تخلق شيئا يسمى النظائر.

ويمكن أن تتجمد آثار هذه النظائر المميزة في الجليد أو تُحاصر في الرواسب، ويمكن أن تساعد في تحديد متى تلامس عاصفة شمسية كبيرة الأرض.

وهذه هي الطريقة التي تمكن الباحثون من تحديد العاصفة الشمسية من عينات الجليد الأساسية التي جمعت من غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية.

وتشير الأدلة من العينات بقوة إلى أن عاصفة شمسية ضخمة ضربت الأرض قبل 9125 عاما.

وقال عالم الجيولوجيا رايموند موشيلر، من جامعة لوند في السويد: "هذا عمل تحليلي مستهلك للوقت ومكلف. لذلك، فوجئنا بسرور عندما وجدنا مثل هذه القمة، ما يشير إلى عاصفة شمسية عملاقة غير معروفة حتى الآن مرتبطة بالنشاط الشمسي المنخفض".

وفي الواقع، كانت العاصفة كبيرة لدرجة أنها يمكن أن تكون أقوى من أي عاصفة شمسية أخرى مسجلة من عينات الجليد وحلقات الأشجار.

ويُعتقد أن عاصفة شمسية قوية أخرى ضربت خلال الحد الأقصى للشمس بين عامي 775 و774 قبل الميلاد.

ووفقا للباحثين، فإن العالم غير مستعد حاليا لعواصف شمسية بهذا الحجم.

وقال موشيلر: "هذه العواصف الهائلة ليست مدرجة في الوقت الحالي بشكل كاف في تقييمات المخاطر. ومن الأهمية بمكان تحليل ما يمكن أن تعنيه هذه الأحداث لتكنولوجيا اليوم وكيف يمكننا حماية أنفسنا".

وحتى الآن، كان يُعتقد أن أقوى عاصفة شمسية مسجلة كانت حدث كارينغتون، الذي ضرب الأرض في عام 1859.

ولكن في تلك الأيام، كان الاتصال يتم من خلال أنظمة التلغراف، لذا من المحتمل أن تكون عاصفة بهذا الحجم اليوم أسوأ بكثير.

المصدر: إكسبريس