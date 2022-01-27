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العلماء يغيرون توقعاتهم بشأن تطور الأرض

العلوم والتكنولوجيا

العلماء يغيرون توقعاتهم بشأن تطور الأرض
Gettyimages.ru johan63
صورة توضيحية لطبقات الأرض
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أعلن علماء سويسريون، أن الأرض تبرد بمقدار 1.5 مرة أسرع مما كان يعتقد.

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وتشير مجلة Earth and Planetary Science Letters، إلى أنه اتضح لعلماء المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، أن نواة الأرض تبرد بمعدل مرة ونصف أسرع مما كان يعتقد سابقًا.

وجاء في تقرير العلماء، "لقد اكتشفنا أن الموصلية الحرارية عند حدود الوشاح والنواة هي أعلى بمقدار مرة ونصف مما كنا نعتقد. وهذا يشير إلى تدفق كمية حرارة أكثر من نواة الأرض، وبالتالي ارتفاع مستوى الحمل الحراري في الوشاح".

وأجرى الباحثون تجربة في المختبر، كانت مكرسة لدراسة كيف تجري عملية التوصيل الحراري في مواد الطبقة البينية للأرض، حيث ساعدت نتائجها على تقييم ماذا يجري في باطن الأرض.

وتؤكد هذه الدراسة أن الأرض تبرد باستمرار منذ نشوئها وإلى الآن. ولكن التصورات عن سرعة هذه العملية تغير فهمنا لتطور كوكب الأرض، لأن ثوران البراكين وحركة الصفائح التكتونية تعتمد عليها.

ووفقا للباحثين، تؤدي برودة نواة الأرض إلى أن الكوكب سيتوقف عن النشاط ويصبح مشابها لكواكب المنظومة الشمسية مثل عطارد أو المريخ.

المصدر: نوفوستي

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