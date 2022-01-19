مليارديرات يقترحون "استبدال النساء بأرحام اصطناعية" للمساواة بين الجنسين!

اقترح المؤسس المشارك لشركة Ethereum، فيتاليك بوتيرين، ومؤسس Gumroad، ساهيل لافنجيا، "الأرحام الاصطناعية" كحل لعدم المساواة بين الجنسين.

وناقش العديد من رواد الأعمال البارزين في مجال التكنولوجيا إمكانية استبدال الولادة الطبيعية بأرحام اصطناعية، بحجة أن هذه التكنولوجيا ستزيل "عبء" الحمل وتسمح للنساء بالعمل أكثر.

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وبعد أن حذر إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبيس إكس"، يوم الثلاثاء من أن المجتمع "يجب أن يكون أكثر قلقا بشأن الانهيار السكاني"، توصل زملاء موسك من قادة التكنولوجيا إلى حل واحد لانخفاض معدلات المواليد.

اقترح لافينجيا، مؤسس منصة تداول المنتجات الرقمية Gumroad: "يجب أن نستثمر في التكنولوجيا التي تجعل إنجاب الأطفال أسرع، أسهل، أرخص، ويسهل الوصول إليه ... الأرحام الاصطناعية".

ووافق بوتيرين، المؤسس المشارك لشركة العملة المشفرة Ethereum، على ذلك، معتبرا أن النساء سيكون بإمكانهن مواصلة العمل إذا تم استبدال "عبء الحمل" بأرحام اصطناعية.

وادعى بوتيرين، الذي تقدر ثروته الصافية بـ 1.46 مليار دولار، أن الاستعانة بمصادر خارجية للحمل يمكن أن يعني "الحد بشكل كبير من عدم المساواة" في الثروة بين الجنسين.

وعلى الرغم من دعم البعض لمقترح بوتيرين ولافنجيا على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن غالبية ردود الفعل كانت سلبية بشكل كبير، حيث قارن النقاد الفكرة بالبشر المختبريين من الفيلم الخيالي "ذا ماتريكس".

Disparities in economic success between men and women are far larger once marriage+children enter the picture. Synthetic wombs would remove the high burden of pregnancy, significantly reducing the inequality.https://t.co/Zpin8tTlR6 — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 18, 2022

وقال أحد المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا أمر بائس للغاية ... لماذا لا ننشئ نظاما يكسب فيه أي شخص يساهم في المجتمع ما يكفي لبناء أسرة، وشراء منزل والعيش بدلا من أن يتم تسعيره باستمرار بسبب التضخم؟".

So grow babies in labs or what? Like the matrix? pic.twitter.com/ce8AIsksgs — Syk. (@Zzsyk_) January 18, 2022

😂what exactly is the etc?! — Paulette Aniskoff (@PAniskoff) January 19, 2022

وغردت الصحفية أميل نيازي قائلة: "إن السبب وراء اختيار غالبية الأشخاص عدم إنجاب أطفال ليس لأنهم يفتقرون إلى أرحام اصطناعية سريعة وسهلة، بل لأنهم يشعرون بشكل متزايد أنهم بحاجة إلى أن يكونوا مليونيرات للحصول عليهم".

The reason the majority of ppl choosing not to have kids aren’t having them is not because they’re lacking quick and easy synthetic wombs it’s because it increasingly feels like you need to be a millionaire to have them — amil (@amil) January 18, 2022

المصدر: RT