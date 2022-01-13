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الجيش المصري يستخدم دبابات "تي - 55" روسية الصنع كمدرعة لنقل الذخائر

العلوم والتكنولوجيا

الجيش المصري يستخدم دبابات
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صورة أرشيفية
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تحوّلت دبابات " تي – 55" المتوسطة سوفيتية الصنع في مصر إلى ناقلات ذخائر.

حيث قام الأخصائيون في الجيش المصري بفك البرج المدرع مع مدفع عيار 100 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم، وحلت محلها حُجر مدرعة تحمّل فيها الذخائر.

ومن غير المعلوم ما عددها. لكن هناك مثيلة أمريكية الصنع М992 FAASV تنقل 118 ذخيرة، لذلك افترض الخبراء أن عددها في الدبابة سوفيتية الصنع القديمة لا يقل عنها.

وقد ظهرت أمام موقع سائق الدبابة في مقدمتها بوابات  تشبه تلك التي تتوفر في دبابة "تي – 34" سوفيتية التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وتم تجهيز الدبابة كذلك بآلية مخصصة لإخراج الذخائر وتسليمها. وقد ثُبتت على جانبي الدبابة أبواب. وحسب صور فوتوغرافية نشرتها "تويتر" فلم تبق في الدبابة أية وسائل للدفاع الذاتي مثل الرشاشات.

وأرسلت بمثل هذه الدبابات المطوّرة إلى وحدات المدفعية المصرية المزوّدة بمدافع M109A2  وM109A5 أمريكية الصنع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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