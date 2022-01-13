المفاعل النووي الحراري الصيني يسجل رقما قياسيا جديدا

سجل المفاعل النووي الحراري الصيني (الشمس الاصطناعية) رقما قياسيا جديدا حيث تم تسخين البلازما إلى خمسة أضعاف درجة حرارة الشمس، والحفاظ عليها أكثر من 17 دقيقة.





وتشير وكالة "شينخوا" الصينية، إلى أن هذا الانجاز هو خطوة مهمة أخرى نحو إنشاء مصدر للطاقة النظيفة غير المحدودة تقريبًا.

ويذكر أن تشغيل المفاعل النووي الحراري الصيني EAST، بدأ في عام 2006 وفي عام 2018 تمكن من تسخين البلازما إلى مئة مليون درجة مئوية والاحتفاظ بها لمدة 10 ثوان فقط. وتمكن في عام 2021 من تسخين البلازما إلى 120 مليون درجة مئوية والحفاظ عليها مدة 101 ثانية، وبعدها وصلت درجة حرارة البلازما إلى 160 مليون درجة مئوية والاحتفاظ بها مدة 20 ثانية.

وقد تم في السنوات الأخيرة، تحقيق نتيجة مماثلة في العديد من المفاعلات النووية الحرارية، بيد أن النتيجة التي حققها علماء الفيزياء الصينيون مهمة بشكل خاص نظرًا لارتفاع درجة الحرارة بشكل غير معتاد في EAST

ويمكن توضيح ذلك بأن التفاعلات النووية الحرارية في مركز الشمس مدعومة، من بين أمور أخرى، بالجاذبية القوية للشمس وحجمه الضخم. وللحصول على النتيجة المطلوبة في ظروف الأرض، نحتاج إلى درجات حرارة لا تصدق. بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ عليها لفترة كافية لكي نحصل على ردود الفعل اللازمة..

ومع أن تكلفة هذا المشروع الصيني ستصل في يونيو 2022 إلى أكثر من تريليون دولار، إلا أنه لن يصبح مصدرا للطاقة "المجانية" في المستقبل، بل سوف يستخدم فقط لاختبار التقنيات الخاصة بمشروع نووي حراري أكبر - المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER)، والذي يبنى حاليًا بمساهمة عدد من البلدان في مدينة مرسيليا بفرنسا. ومن المنتظر تشغيل هذا المفاعل عام 2025.

المصدر: فيستي. رو