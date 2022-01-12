أمريكا تنزل إلى المياه سفينة إنزال عسكرية جديدة

ذكر موقع Naval News أن الولايات المتحدة أنزلت مؤخرا إلى المياه سفينة عسكرية جديدة طورتها لسلاح بحريتها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "في حوض Huntington Ingalls Industries لبناء السفن في ولاية ميسيسبي أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة إنزال عسكرية جديدة من فئة سان أنطونيو، وهي السفينة الـ 13 من هذا النوع التي تصنعها الولايات المتحدة لجيشها".

ومن جانبه قال مدير الحوض، كاري ويلكنسون: "سفن سان أنطونيو وباقي السفن التي نطورها لصالح سلاح البحرية الأمريكي تعتبر مهمة للحفاظ على مصالح بلادنا، آلاف الفنيين والخبراء والعمال يساهمون في مشاريع تطوير هذه السفن".

وأشار ويلكنسون إلى أن مؤسسته تعمل على تطوير سفينة إضافية من فئة "سان أنطونيو" لكنها ستكون معدلة عن باقي السفن التي أنتجت سابقا وستختبر فيها تقنيات ومعدات جديدة.

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وتطور الولايات المتحدة سفن "سان أنطونيو" لتستخدمها في عمليات الدعم والإنزال العسكري، وصممتها خصيصا لتكون قادرة على نقل مختلف أنواع العتاد والآليات العسكرية وكذلك المروحيات.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 208.5 م، وعرضها 32 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 25300 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية، ونقل 360 عسكريا بعتادهم الحربي الكامل.

المصدر: سلاح روسيا