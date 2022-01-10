اكتشاف أكبر هيكل عظمي تام في بريطانيا لـ"تنين البحر" عمره نحو 180 مليون سنة

أشاد العلماء بأكبر وأكمل هيكل أحفوري عملاق لـ"تنين البحر" وقع اكتشافه في المملكة المتحدة، باعتباره أحد أعظم الاكتشافات في تاريخ الحفريات البريطاني.

ووجد العلماء هيكلا عظميا يبلغ طوله 32 قدما (10 أمتار) للإكصور (إكتيوصور) الشبيه بالدلافين في روتلاند ووتر، روتلاند.

30ft fossil of 'sea dragon' from 180m years ago found in the MIDLANDS https://t.co/X55Ywqd0U7 — The Sun (@TheSun_NI) January 10, 2022

ويمكن أن ينمو الإكتيوصور حتى 82 قدما (25 مترا). وتشير التقارير إلى أن وزن جمجمة الكائن العملاق الذي عثر عليه، تبلغ طنا، ووقع تأريخ عمره إلى 180 مليون سنة.

واكتشفت أولى الإكتيوصورات، والتي تسمى "تنانين البحر" لأنها تميل إلى أن يكون لها أسنان وعينان كبيرتان للغاية، بواسطة صائدة الحفريات وعالمة الحفريات ماري أنينغ في أوائل القرن التاسع عشر.

BREAKING NEWS! Adding to the recent find of a Roman mosaic, #Rutland’s earth has now revealed a prehistoric ichthyosaur, known now as the Rutland #Seadragon.



At 10 meters long, it’s the largest discovered in the UK and it will be featured on @BBCTwo Digging For Britain TONIGHT! pic.twitter.com/TPTyMrA8sd — Discover Rutland (@DiscoverRutland) January 10, 2022

وقال الدكتور دين لوماكس، عالم الحفريات والخبير العالمي في الإكثيوصورات من جامعة مانشستر، والذي قضى 14 يوما في التنقيب عن الحفرية: "على الرغم من وجود العديد من أحافير الإكتيوصورات في بريطانيا، فمن اللافت للنظر أن إكتيوصور روتلاند هو أكبر هيكل عظمي يقع العثور عليه في المملكة المتحدة. إنه حقا اكتشاف غير مسبوق وواحد من أعظم الاكتشافات في تاريخ علم الحفريات البريطاني".

Huge ‘sea dragon’ named one of UK’s greatest fossil finds https://t.co/OLipsx9m9r — Patrick Greenfield (@pgreenfielduk) January 10, 2022

ويُعتقد أن الإكتيوصور هو نوع يسمى Temnodontosaurus trigonodon. ولكن إذا وجد أنه نوع جديد، فيمكن تسميته نسبة إلى مكتشفه جو ديفيس (48 عاما)، من ليسيسترشاير و Rutland Wildlife Trust.

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وظهرت الإكتيوصورات، وهي زواحف بحرية، لأول مرة منذ نحو 250 مليون سنة، وانقرضت منذ 90 مليون سنة، وتفاوت حجمها من متر واحد إلى أكثر من 25 مترا في الطول وتشبه الدلافين في شكل الجسم العام.

ووقع استخراج الهيكل العظمي المكتشف حديثا من قبل فريق من علماء الحفريات الخبراء من جميع أنحاء المملكة المتحدة في الفترة بين أغسطس وسبتمبر.

وقال الدكتور مارك إيفانز من هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا: "كنت أدرس الزواحف الأحفورية الجوراسية في روتلاند وليسترشاير لأكثر من 20 عاما. وعندما رأيت أول ظهور للعينة مع جو ديفيس، كان بإمكاني القول أنه أكبر إكتيوصور معروف في أي من المقاطعتين".

وأضاف: "إنه اكتشاف مهم للغاية على الصعيدين الوطني والدولي ولكنه أيضا ذو أهمية كبيرة لسكان روتلاند والمنطقة المحيطة".

وقال نايجل لاركن، أخصائي ترميم الحفريات: "لقد كانت عملية معقدة للغاية للكشف عن هذه العينة المهمة وتسجيلها وجمعها بأمان".

المصدر: ذي صن