10 مخلوقات غريبة وجدت في أعماق البحار عام 2021

إذا كنت تبحث عن مخلوقات غريبة تتحدى التفسير، فلا يوجد مكان أفضل للبحث من أعماق البحار.

وفي كل عام، يلتقط الباحثون صور مذهلة لحيوانات غريبة المظهر وأنواع جديدة غريبة كامنة في الأعماق، ولم يكن هذا العام مختلفا. وفيما يلي قائمة بأغرب 10 مخلوقات في أعماق البحار شوهدت في عام 2021.

- قنديل البحر أحمر الدم

في أغسطس، أعلن باحثون من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) عن اكتشاف نوع جديد تماما وغير مسمى من قنديل البحر الأحمر الدموي. ومن المحتمل أن ينتمي الهلام الأحمر الداكن إلى جنس Poralia، وفقا للباحثين.

Found off the coast of Rhode Island, this blood-red jellyfish is unlike anything seen beforehttps://t.co/km6tKhvElwpic.twitter.com/tkbOZM9ktL — Daily Express (@Daily_Express) August 13, 2021

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واكتشفوا لأول مرة القنديل الجديد في 28 يوليو باستخدام مركبة تعمل عن بعد (ROV) على عمق حوالي 2300 قدم (700 متر) قبالة ساحل نيوبورت، رود آيلاند. كما شوهدت أثناء الغوص حيوانات أخرى، بما في ذلك الكائنات المجوفة الأخرى (قنديل البحر والشعاب المرجانية)، والحشرات والقشريات والأسماك ذات الزعانف الشعاعية.

وطورت الكثير من كائنات أعماق البحار لونا أحمر مشابها لأن الأطوال الموجية الحمراء للضوء لا تخترق أعماق المحيط. وهذا يعني أن الحيوانات الحمراء تبدو سوداء لأنه لا يوجد ضوء أحمر ينعكس مرة أخرى نحو الحيوانات المفترسة المحتملة.

- الأخطبوط الزجاجي المراوغ

في أغسطس أيضا، أصدر باحثون من معهد Schmidt للمحيطات (SOI) لقطات لأخطبوط زجاجي (Vitreledonella richardi) قبالة ساحل جزر فينيكس النائية، وهو أرخبيل يقع على بعد أكثر من 3200 ميل (5100 كم) شمال شرق سيدني، أستراليا.

🪞🐙 Marine biologists spotted the elusive glass octopus (Vitreledonella richardi) during a 34-day expedition off the remote Phoenix Islands, an archipelago located more than 3,200 miles (5,100 kilometers) northeast of Sydney, Australia.



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واكتشفت رأسيات الأرجل الشفافة في الأصل خلال رحلة استكشافية استغرقت 34 يوما في وسط المحيط الهادئ على متن سفينة أبحاث SOI Falkor. واكتشف العلماء المخلوق باستخدام ROV SuBastian، والتي قضت ما مجموعه 182 ساعة في مسح قاع البحر أثناء الرحلة الاستكشافية.

ومثل الكائنات "الزجاجية" الأخرى، فإن الأخطبوطات الزجاجية شفافة تماما تقريبا، مع عيونها الأسطوانية فقط، والعصب البصري والجهاز الهضمي الذي يظهر معتما.

- أسماك الحوت المتغيرة الشكل

أصدر معهد أبحاث Aquarium خليج مونتيري (MBARI) لقطات في أغسطس تظهر سمكة حوت برتقالية زاهية (من رتبة Cetomimiformes) على عمق حوالي 6600 قدم (2013 مترا) قبالة شاطئ خليج مونتيري، كاليفورنيا.

Shape-shifting whalefish is spotted swimming off the coast of California https://t.co/HfTfaUHjYN — Daily Mail Online (@MailOnline) August 13, 2021

ولا يُعرف سوى القليل جدا عن هذه الأسماك الغريبة بسبب الأشكال الثلاثة المختلفة اختلافا جذريا للأحداث (ذيل الشريط) والذكور (bignoses) والإناث (أسماك الحوت). وتبدو الأشكال الثلاثة مختلفة جدا لدرجة أن العلماء اعتقدوا في الأصل أنها ثلاثة أنواع مختلفة. ويُعتقد أن التحول المتغير للشكل من الإناث اليافعة إلى الإناث الناضجة هو أحد أكثر أنواع الفقاريات تطرفا.

- "الإمبراطور دامبو"

في مايو، أبلغ الباحثون عن اكتشاف نوع جديد تماما من الأخطبوط (Grimpteuthis imperator)، الملقب بـ "الإمبراطور دامبو" من قبل الباحثين.

The newly identified Emperor dumbo octopus (Grimpoteuthis imperator) dwells 7,000 meters beneath the waves. This is the only specimen of this species ever recorded. https://t.co/MolsTPkDh6



📷: Alexander Ziegler pic.twitter.com/AhMdU6nA2r — ScienceAlert (@ScienceAlert) May 3, 2021

واكتشف الباحثون المخلوق الرائع في عام 2016 عندما سحبوه بطريق الخطأ إلى السطح في شبكة أثناء وجودهم على متن سفينة الأبحاث الألمانية Sonne خلال رحلة استكشافية إلى جزر ألوشيان في بحر بيرينغ. ويمكن التعرف على أنواع الأخطبوط دامبو من خلال حزام يشبه المظلة ينضم إلى مخالبها وزعانفها التي تشبه الأذن الكرتونية والتي تشبه الأذنين المتضخمتين لفيل ديزني الشهير.

- "سبونج بوب حقيقي وباتريك"

في أغسطس، أصدرت NOAA صورة كوميدية لنظرائها الواقعيين لأفضل أصدقاء الرسوم المتحركة SpongeBob Squarepants وPatrick Star "سبونج بوب حقيقي وباتريك".

The 'real life' SpongeBob SquarePants and Patrick Star! Scientists spot yellow sponge and pink sea star https://t.co/E8MFxgfPYT — Daily Mail Online (@MailOnline) July 29, 2021

والتقطت ROV صورة الإسفنج الأصفر المربع (ish) ونجم البحر الوردي الخماسي في 27 يوليو، على عمق 6184 قدما (1885 مترا) خلال رحلة استكشافية قبالة ساحل نيو إنغلاند.

وقال كريستوفر ماه، عالم الأحياء البحرية في متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي، الذي أجرى المقارنة لأول مرة على "تويتر": "الإسفنج في جنس Hertwigia ونجم البحر في جنس Chondraster". وأضاف أن الأنواع الدقيقة غير واضحة، ويمكن أن تكون جديدة تماما في العلم.

- الحبار الطويل الشبيه بالكائنات الغريبة

في نوفمبر، اكتشف علماء NOAA حبارا نادرا ذا زعانف (من جنس Magnapinna) مع ROV خلال رحلة استكشافية في خليج المكسيك.

Eerie video captures elusive, alien-like squid gliding in the Gulf of Mexico The bigfin squid has a ghostly pale appearance and long, spindly tentacles. https://t.co/Etao6gjeNy — COLT - Conseil & Observatoire du Long Terme (@longterme) November 18, 2021

ويمتلك الحبار الشبحي مخطط جسم غريب للغاية مع زعانف ضخمة قزحية اللون وانحناءات غريبة تشبه الكوع في مخالبه.

- قنديل البحر الشبح العملاق

في نوفمبر، أصدرت MBARI لقطات فيديو نادرة لقنديل البحر الشبح العملاق (Stygiomedusa gigantea). واكتشف العلماء الذين يقومون بتشغيل مركبة ROV على عمق 3200 قدم (975 مترا) في خليج مونتيري، كاليفورنيا، القنديل الضخم.

ولا يُعرف الكثير عن قناديل البحر الشبحية، لكن يعتقد العلماء أنها تستخدم أذرعها، التي تتدفق مثل الأوشحة الفضفاضة في أعقابها، للإيقاع بفريسة ورفعها إلى فمها. ويدفع هذا المخلوق نفسه أيضا عبر الأعماق شديدة السواد بنبضات دورية من جرسه الخافت المتوهج.

- الحبار Photobombing

في أكتوبر، أصيب الباحثون الذين حاولوا رسم خريطة لقاع البحر لخليج العقبة في البحر الأحمر، بالصدمة عندما اكتشفوا حطام سفينة مؤخرا من عام 2011. وأثناء محاولتهم تصوير بقايا السفينة، تم تفجير ROV للفريق باستمرار بواسطة حبار طائر أرجواني (Sthenoteuthis oualaniensis).

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وعثر على حطام السفينة والحبار على عمق حوالي 2788 قدما (850 مترا). ويعتقد العلماء من OceanX أنه كان حبارا منفردا، لكن ربما كان أكثر من واحد لأنه كان من الصعب التعرف على رأسيات الأرجل أثناء تكبيره عبر الشاشة. وقال الباحثون أيضا إن الحبار يبلغ طول جسمه الإجمالي حوالي 6 أقدام (2 م)، وهو ما سيكون قريبا من الحجم الأقصى للأنواع.

- مسارات الإسفنج في قاع البحر

في أبريل، كشفت دراسة جديدة عن أول دليل على وجود إسفنج في أعماق البحار يزحف على قاع البحر، بعد أن التقط الباحثون صورا لمسارات بنية غريبة خلفتها مخلوقات متحركة بشكل مفاجئ في القطب الشمالي.

وصوّرت مسارات الإسفنج لأول مرة في عام 2016 بواسطة كاميرات خلف سفينة أبحاث في Langseth Ridge - وهي منطقة غير مدروسة جيدا من المحيط المتجمد الشمالي ومغطاة بشكل دائم بالجليد البحري - على عمق يتراوح بين 2300 و3300 قدم (700 إلى 1000 متر).

- سمكة غريبة يمكن النظر من خلال جمجمتها

في ديسمبر، ألقى باحثو MBARI لمحة نادرة عن سمكة برميلية (ورم مكروبي Macropinna microstoma). وهذه السمكة الغريبة لها جبهتها الشفافة، والتي تنظر من خلالها باستخدام زوج من العيون الخضراء المنتفخة داخل رأسها.

I spy with my barreleye, a new #FreshFromTheDeep!



During a dive with our education and outreach partner, the @MontereyAq, the team came across a rare treat: a barreleye fish (Macropinna microstoma). pic.twitter.com/XjYj04MOCt — MBARI (@MBARI_News) December 9, 2021

وصورت ROV المخلوق الغريب أثناء الإبحار على عمق حوالي 2132 قدما (650 مترا) في Monterey Submarine Canyon، أحد أعمق أخاديد الغواصات على ساحل المحيط الهادئ. وبشكل غير عادي، اكتشف علماء MBARI الأنواع تسع مرات فقط من قبل، على الرغم من إكمال أكثر من 5600 غوص في موطن الأسماك.

المصدر: لايف ساينس