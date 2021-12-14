روسيا تختبر درونا انتحاريا بحريا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر اختبارات درون انتحاري روسي هو درون "لانتسيت" الذي أطلقته سفينة حربية صغيرة الحجم ليهبط في منطقة قريبة من شاطئ البحر.

يذكر أن ناطقا باسم شركة " كلاشينكوف" الروسية صرح في أغسطس الماضي بأن شركته تبدأ نهاية العام الجاري اختبارات حكومية لدرون "لانتسيت" المطور الذي سبق له أن خضع لاختبارات في سوريا.

جدير بالذكر أن درون "لانتسيت" الانتحاري الحائم قد أطلق نموذجين له وهما "لانتسيت-1" و"لانتسيت – 3". ويزن النموذج الأول 3 كيلوغرامات عند إقلاعه وبمقدوره أن ينقل كيلوغراما واحدا من المتفجرات وتستغرق رحلته الجوية 30 دقيقة.

أما النموذج الثاني "لانتسيت –3" فوزنه 12 كيلوغراما ويحمل 5 كيلوغرامات من المتفجرات ويبقى في الجو لمدة 40 دقيقة، وتم تزويده بمحرك كهربائي وبضعة أنظمة للتوجيه. وبمقدوره إرسال صورة لاستهداف العدو عبر قناة تلفزيونية إلى مركز القيادة.

ويتم إطلاق درونات "لانتسيت" الانتحارية بواسطة منجنيق. وتبلغ سرعتها 100 كلم/ساعة ويمكن أن يحاكي تحليق طير بفضل ذيله مصمم على شكل حرف X ، ويهاجم الدرون هدفه في أية منطقة وعلى خلفية أية تضاريس برية ومائية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا