الدفاع الروسية تطلق قناعا مصفحا ضد الغازات

تلقى المتخصصون في المركز العلمي الـ27 التابع لوزارة الدفاع الروسية براءة اختراع خوذة مصفحة بقناع ضد الغاز.

وهو جهاز يحمي الجندي من الشظايا والنيران، كما يحميه من التلوث الإشعاعي والكيميائي والجرثومي.

ومن أجل حماية أعضاء جهاز التنفس، يستخدم قناع الغاز المصفح المرشحات القابلة للفك، التي تتوزع بشكل متماثل على جانبي الخوذة في منطقة الصدغ.

ووفقا لتقرير نشرته هيئة براءة الاختراع الحكومية الروسية (روس باتينت) يستخدم قناع الغاز صماما لإطلاق هواء الزفير. وقد تم تجهيز الخوذة بحاجب مقاوم للصدمات، ونظام اتصال داخلي وجهاز لشرب الماء وغيره من السوائل.

يذكر أن قناع الغاز المصفح مخصص للعسكريين في القوات البرية والحرس الوطني.

وسبق للعلماء العسكريين أن ابتكروا قناع غاز مصفحا مزوّدا بمرشحات تنفس متصلة بخوذة عسكرية. لكن موقع المرشحات في مقدمة القناع أعاق الجندي من دقة التصويب والاستهداف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا