"وسط مخاوف من التعريف الحالي" .. علماء يزعمون أنه ينبغي تصنيف بلوتو والقمر كـ"كواكب"!

زعم علماء أنه يجب تصنيف بلوتو والقمر على أنهما كوكبان، وسط مخاوف من أن التعريف الحالي للكوكب "متجذر في الفولكلور وعلم التنجيم".

ودرس الخبراء كيف تغيّر تعريف الكوكب منذ زمن غاليليو في القرن السابع عشر إلى قرار الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) لإنشاء تعريف جديد في عام 2006، ما يعني أن بلوتو لم يعد يُصنف على أنه كوكب.

ويتطلب تعريف IAU المثير للجدل للكوكب أن "يمسح'' مداره - وبعبارة أخرى، أن يكون أكبر قوة جاذبية في مداره.

ونظرا لأن جاذبية نبتون تؤثر على جاره بلوتو، ويشارك بلوتو مداره مع الغازات والأشياء المجمدة في حزام كويبر، فإن ذلك يعني أن بلوتو فقد مكانته على كوكب الأرض.

ومع ذلك، يجادل معدو هذه الدراسة الجديدة بأن التعريف الحالي لـ IAU تم التعجيل به "قبل فرز القضايا الحيوية" ويجب الآن إلغاؤه.

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وهم يدّعون أن التعريف الأفضل لما يجب أن يكون عليه الكوكب هو ما إذا كان نشطا جيولوجيا على الإطلاق، على الرغم من أنهم يعترفون بأن هذا التعريف يجب أن يشمل الأقمار وحتى الكويكبات. وقد يعني هذا أنه من المحتمل أن يكون هناك عدة مئات من الأجسام المصنفة على أنها كواكب في نظامنا الشمسي - إحدى الحجج للحفاظ على تصنيف IAU.

ويجب تعريف جميع الأقمار في نظامنا الشمسي على أنها كواكب بموجب هذا التصنيف المقترح حديثا. ولكن فكرة أن الأقمار ليست كواكب جاءت من "علم التنجيم والغائية في القرن التاسع عشر"، كما يجادل الباحثون.

وقالت معدة الدراسة، شارلين إي ديتيليش، عالمة الجيولوجيا والباحثة في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز: "بالنسبة لمصطلح كوكب، أنا ومعظم علماء الكواكب أعتبر الأقمار الجليدية المستديرة كواكب. ولديها جميعا عمليات جيولوجية نشطة مدفوعة بمجموعة متنوعة من العمليات الداخلية، كما هو الحال في أي عالم به كتلة كافية للوصول إلى التوازن الهيدروستاتيكي. وكجيولوجي، من المفيد للغاية تقسيم الكواكب حسب خصائصها الجوهرية أكثر من ديناميكياتها المدارية".

وعندما اتخذ الاتحاد الفلكي الدولي القرار في عام 2006، كانت ديتيليش تبلغ من العمر 10 سنوات فقط وتتعلم عن الكواكب لأول مرة.

وقالت: "لطالما كنت منزعجة من الجدل الدائر حول الحفاظ على نموذج النظام الشمسي ذي الكواكب الثمانية من أجل الحفظ السهل لأطفال المدارس. تخيل كم سيكون لديهم منظور أكثر إذا كان لديهم فهم كامل لتنوع الكون ومكاننا فيه؟ لسنا واحدا من ثمانية كواكب، نحن واحد من أكثر من 200 كوكب".

وفي مراجعة مدتها خمس سنوات لآخر 400 عام من الأدبيات حول موضوع الكواكب، والتي نُشرت في مجلة Icarus، وجد الباحثون أن التعريف الجيوفيزيائي للكوكب الذي أنشأه غاليليو - أن الكوكب هو جسم نشط جيولوجيا في الفضاء - قد "تآكل".

واستُخدم هذا التعريف الجيوفيزيائي في الأدبيات العلمية لمعظم تلك الفترة، من الوقت الذي اقترحه غاليليو في القرن السابع عشر، بناء على ملاحظاته للجبال على القمر، حتى أوائل القرن العشرين تقريبا.

وقال معد الدراسة فيليب ميتزجر، عالم الكواكب بجامعة سنترال فلوريدا: "عندما اقترح غاليليو أن الكواكب تدور حول الشمس، وأعاد تصور الأرض ككوكب، فقد سجنه رهن الإقامة الجبرية لبقية حياته. وعندما تبنى العلماء موقفه، تمت تبرئته، إلى حد ما، وخروجه من السجن. ولكن بعد ذلك في أوائل القرن العشرين، وضعناه في السجن مرة أخرى عندما ذهبنا بهذا المفهوم الشعبي لعدد منظم من الكواكب. لذا، بطريقة ما، أعادنا سجن غاليليو. لذا، ما نحاول القيام به، بمعنى ما، هو إخراج غاليليو من السجن مرة أخرى، بحيث تكون رؤيته العميقة واضحة تماما".

وبدأت الأمور تتغير عندما كان هناك انخفاض واضح في عدد الأوراق العلمية المكتوبة حول علوم الكواكب، منذ حوالي عام 1910 وحتى الخمسينيات من القرن الماضي، وفقا للدراسة.

وقال ميتزجر: "أظهرنا من خلال القياسات الببليومترية أنه كانت هناك فترة من الإهمال عندما لم يكن علماء الفلك يولون القدر نفسه من الاهتمام للكواكب. وخلال تلك الفترة من الإهمال توقف انتقال التصنيف البراغماتي الذي جاء من غاليليو".

كما ألقى الباحثون باللوم على التقويمات - وهي كتب سنوية تحتوي على معلومات مثل تنبؤات الطقس التي تعتمد على عوامل فلكية، مثل موقع الكواكب.

ويقول معدو الدراسة إن التقويمات الشعبية في منتصف القرن الثامن عشر "نشرت وجهة نظر للعالم الطبيعي مشبعة بالأهمية الدينية'' - وبعبارة أخرى، طمسوا عمل غاليليو بالعلوم الزائفة.

وتنشر العديد من التقويمات المنشورة اليوم معلومات فلكية صحيحة، ولكنها تحتوي أيضا على الوصفات، والفولكلور والبستنة والعلاجات المنزلية.

وعلى الرغم من أن شعبية التقويمات تراجعت بحلول وقت إهمال علم الكواكب من العقد الأول من القرن العشرين حتى الخمسينيات من القرن الماضي، إلا أن تأثيرها ظل قائما.

ويحدث هذا عندما تسللت وجهات النظر الفلكية، مثل تلك الأقمار ليست كواكب، إلى الأدبيات العلمية، وفقا للباحثين.

وقال ميتزجر: "قد يبدو هذا تغييرا بسيطا، لكنه يقوض الفكرة المركزية حول الكواكب التي انتقلت من غاليليو". لم يعد يتم تعريف الكواكب بحكم كونها معقدة، مع وجود جيولوجيا نشطة وإمكانية الحياة والحضارة. وبدلا من ذلك، عُرّفت بحكم كونها بسيطة، وتتبع مسارات مثالية معينة حول الشمس".

وفي الستينيات من القرن الماضي، أعادت البعثات إلى الفضاء إثارة الاهتمام والبحث في الكواكب والأجسام في نظامنا الشمسي.

وخلال هذه الفترة، بدأ بعض العلماء في استخدام التعريف الجيوفيزيائي الذي اقترحه غاليليو مرة أخرى في الأدبيات العلمية.

ومع ذلك، فإن استبعاد الأقمار والعديد من الأجسام الكوكبية الأخرى باعتبارها أقل من الكواكب كان الاعتقاد السائد عندما قرر الاتحاد الفلكي الدولي التصويت على التعريف في عام 2006، كما يقول الباحثون.

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ولتبرير هذا الاعتقاد، اقترح الاتحاد الفلكي الدولي متطلبا إضافيا لكوكب - ألا وهو أن عليه مسح مداره. لذلك، حاول بعض العلماء تطوير طريقة لتبرير عدد صغير من الكواكب رياضيا، وهو المعيار الذي يجب على الكوكب أن يزيل مداره، على أساسه. وتم تطوير هذا بالفعل بأثر رجعي للحفاظ على عدد قليل من الكواكب منظمة.

ويجادل الفريق بأن مسح المدار هو وصف للمسار الحالي للكوكب، لكنه لا يعطي أي فكرة عن الطبيعة المتأصلة في الجسم.

وتظهر الأبحاث أيضا أنه لم يكن حقا معيارا استخدمه العلماء لتصنيف الكواكب في الماضي.

ويقول ميتزجر: "إنه وصف حالي لحالة الأشياء. ولكن، على سبيل المثال، إذا مر نجم وعطل نظامنا الشمسي، فلن يتم مسح مدارات الكواكب بعد الآن. والأمر يشبه تعريف الثدييات - فهي ثدييات سواء كانت تعيش على الأرض أو في البحر. لا يتعلق الأمر بموقعها. بل بالخصائص الجوهرية التي تجعلها على ما هي عليه".

ويؤمن عالم الكواكب بول بيرن، بجامعة ولاية واشنطن، والذي لم يشارك في هذه الدراسة الجديدة، أيضا بتعريف الكوكب النشط جيولوجيا.

وقال بيرن، الذي كتب في مجلة Science Focus في وقت سابق من هذا العام، إن الأشخاص الذين صوتوا على تصنيف الكوكب الجديد في عام 2006 كانوا "علماء فلك بشكل ساحق" وليس جيولوجيين.

كما أشار إلى أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الفلكي الدولي هو "تجنب ازدحام حوائط الأطفال بملصقات ضخمة بشكل غير معقول" لمئات من الكواكب المختلفة في نظامنا الشمسي.

وأضاف: "إذا اعترفنا ببلوتو ككوكب، فهل يجب أن نعتبر القمر كوكبا؟ أو Ganymede، أكبر أقمار المشتري، أكبر (وإن كان أقل ضخامة) من عطارد؟. كجيولوجي، فإن وجهة نظري هي: "نعم، لماذا لا؟".

وقال إنه إذا تم تغيير التعريف، ما جعل عدة مئات من الكائنات في النظام الشمسي كواكب بشكل رسمي، فإن الأطفال "سيتلون بأسمائها بسهولة ويسردون بها أسماء الديناصورات، والتي تم توثيق 700 نوع منها أو نحو ذلك".

وتزداد أهمية هذه المشكلة حيث تسمح التكنولوجيا الجديدة، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي أطلق هذا الشهر، باكتشاف المزيد من الكواكب خارج نظامنا الشمسي، والمعروفة باسم الكواكب الخارجية.

المصدر: ديلي ميل