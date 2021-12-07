شاهد الكسوف الكلي للشمس في القارة القطبية الجنوبية في صور مذهلة!

أبهر الكسوف الكلي للشمس، في 4 ديسمبر 2021، بضعة آلاف من الأشخاص المحظوظين في القارة القطبية الجنوبية وعددا لا يحصى من طيور البطريق.

وأثناء الكسوف الكلي للشمس، تصطف الشمس والقمر والأرض (بهذا الترتيب)، ما يسمح لظل القمر بمنع أشعة الشمس من الوصول إلى جزء من الأرض. وفي هذه الحالة، كانت تلك الرقعة من الأرض هي القارة القطبية الجنوبية: أرض الأنهار الجليدية وطيور البطريق.

Can't verify yet but hearing that us on the #NatGeoEndurance may have been the only ship at sea to have found a weather window to view #totality. Assuming there are 200 or so people on Antarctica that saw it, I may have been one of 350 or so people in the world to have seen it. pic.twitter.com/vZ9cJzwzP5 — Andrew Studer (@studercinema) December 4, 2021

"The 'National Geographic Endurance,' which sailed into the Southwest Atlantic Ocean, then dropped anchor in the eclipse's path off the shores of Antarctica." https://t.co/anzLH4eFjC via @BusinessInsider — Lindblad Expeditions (@LindbladExp) December 6, 2021

والتقط العديد من الصور للحدث المبهر، من قبل مصورين على متن سفينتي ركاب قطبيتين لشركة Lindblad Expeditions، وهما National Geographic Resolution وNational Geographic Endurance.

Taken moments before totality during this morning's solar eclipse as viewed from the sub Anatarctic sea aboard the #natgeoendurance on @LindbladExp. pic.twitter.com/Gjw0KFlfPB — Andrew Studer (@studercinema) December 4, 2021

Yesterday, #NatGeoEndurance was in the path of #solareclipse2021 in the Southwest Atlantic Ocean near #Antarctica. Experts were on hand to provide scientific context & photographers braved the challenging conditions to capture the event.

🎥: Dexter Searhttps://t.co/Ia9cT7qAfBpic.twitter.com/VWKkFfIxHx — Lindblad Expeditions (@LindbladExp) December 5, 2021

What I captured was far from unique but it was nice to snap a few photos and then put the camera down to enjoy in the moment. Here is what it looked like a bit later. #totalsolareclipse#antarcticapic.twitter.com/NsGMwzjvPz — Andrew Studer (@studercinema) December 4, 2021

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وشهد أولئك الذين كانوا على متن السفن كسوفا جزئيا للشمس يبدأ في الساعة 2 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0700 بتوقيت غرينتش)، ويحدث الكلي في الساعة 2:44 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0744 بتوقيت غرينتش)، وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة 3:06 صباحا (0806 بتوقيت غرينتش)، وفقا لوكالة ناسا.

وكشف موقع timeanddate أن كسوف الشمس الكلي القادم - الذي سيحدث في حوالي 18 شهرا في 20 أبريل 2023 - سيمر عبر أجزاء من جنوب شرق آسيا وأستراليا، ما يعني أن المزيد من الناس سيشاهدون العرض السماوي.

وقال عالم الأرصاد الجوية، جاي أندرسون، في مقطع فيديو من إنتاج شركة Lindblad Expeditions: "في هذا الكسوف، ستشرق الشمس فوق الأفق وستكون بمثابة ابتسامة تنظر إليك لأنها ستكون هلالا شمسيا".

ويحدث أيضا ما يسمى بتأثير الحلقة الماسية بينما يستمر ظل القمر بالمرور فوق الشمس، كما رؤي من القارة القطبية الجنوبية في 4 ديسمبر 2021.

المصدر: ساينس ألرت