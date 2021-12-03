دراسة: ثقافة أمريكية واحدة استفادت بالفعل من "أسوأ عام في تاريخ البشرية"!

بقدر ما تمضي سنوات، يمكنك أن تفعل ما هو أفضل بكثير من 536 ميلادي، حيث كشفت معايير بعض المؤرخين أنه ربما كان "أسوأ عام في تاريخ البشرية".

والآن، يبدو أنه ربما لم يكن الأسوأ، على الأقل بالنسبة لمجتمعات الأجداد Puebloan، التي احتلت جنوب غرب الولايات المتحدة. وفي الواقع، ربما كان ظلام هذا العصر الجليدي العالمي القصير قد بشر بيوم جديد مشرق لثقافتهم.

وكشفت دراسة أجراها فريق من علماء الآثار والأنثروبولوجيا من جامعة كاليفورنيا، ولوس أنجلوس (UCLA)، وجامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة، عن علامات على انتشار السكان في جميع أنحاء منطقة Four Corners، ولم يتعافوا فقط من تحول مناخي كارثي في منتصف القرن السادس - في بعض النواحي عادوا أقوى من أي وقت مضى.

وللحصول على فكرة مباشرة عن سبب صعوبة مرور عام 536 م في معظم أنحاء العالم، قام المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس، بتدوين الوقت في روايته للحروب الفارسية: "لأن الشمس أعطت نورها دون لمعان كالقمر خلال هذا العام كله، وبدت أشبه بالشمس أثناء الكسوف، لأن الحزم التي أطلقتها لم تكن صافية ولا كما اعتادت أن تسقط".

واليوم، يبدو أن هذا الضباب الواقي من الشمس نشأ في سلسلة من الانفجارات البركانية عبر الأمريكتين، والتي تقذف ما يكفي من الرماد في الغلاف الجوي لتحويل الصيف إلى شتاء عبر جزء كبير من نصف الكرة الشمالي.

وبعد خمس سنوات فقط، سقط جزء كبير من السكان الرومان تحت طاعون لا مثيل له. وحدث بركاني هائل آخر، هذه المرة في السلفادور، نتج عنه المزيد من الرماد لتتصدر كل ذلك.

ولم تكن الحياة في أمريكا الشمالية أفضل بكثير. وتكشف قياسات حلقات الأشجار من شمال أريزونا عن انخفاض في درجة الحرارة مع استمرار هطول الأمطار لعقود.

ومع ذلك، تُظهر السجلات الأثرية أنه على الرغم من هذه الأوقات الصعبة، فإن Puebloans القديمة ستستمر في تطوير ثقافة غنية ومعقدة من شأنها أن تزدهر لقرون.

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وللحصول على منظور أوضح حول كيفية تعامل المجتمعات الزراعية المؤسسة مع التغير المناخي القاسي والمفاجئ، جمع الباحثون قاعدة بيانات لمئات المواد الغذائية وتواريخ الكربون المشع، والتي جمعت كلها من 230 موقع حفر في جميع أنحاء المنطقة.

وعكست الأعمار والكثافة والمواقع للمنتجات الزراعية قصة مألوفة بالفعل لعلماء الآثار، عن عدد كبير من السكان - مقسم إلى الكثير من المستوطنات المحلية الأصغر - يمارسون تقنيات الزراعة التي تناسب ظروفهم المحلية.

وحتى حوالي 400 م، كانت الأرض عبارة عن خليط من العلف والمزارعين. وكان البعض أكثر من هذا الأخير، حيث قاموا بزراعة محاصيل أكثر أهمية تشمل الذرة والفاصوليا لتكملة الوجبات الغذائية.

وبشكل ملحوظ، بحلول القرن السادس، بدأ الارتفاع الحاد في النمو السكاني في الحد من مساحة الأراضي الزراعية المتاحة، حيث كانت مجموعات الأقارب المشتتة حريصة ذات يوم على حزم أمتعتها والتنقل عندما تتاح الفرص.

وبمقارنة الدليل على هذا الاختلاط الثقافي في قاعدة بياناتهم مع سجلات المناخ التي تمثلها حلقات الأشجار من هضبة كولورادو، جادل الباحثون بوجود صلة قوية بين التغيرات المناخية والتغيرات الثقافية.

وكتب الفريق: "أدرك علماء الآثار منذ فترة طويلة أن التغيير الديموغرافي والاجتماعي غيّر مجتمعات أسلاف Pueblo خلال أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلادي، لكننا نؤكد أن هذه التغييرات يمكن فهمها بشكل أفضل عندما تقترن بعواقب البرودة الشديدة في بداية هذه الفترة".

ووضعت المصاعب في أعقاب عام 536 م مزيج المجتمعات الناشئة في جميع أنحاء الجنوب الغربي على المحك. ويمكن للبعض إعادة التنظيم، وتطوير العلاقات الاجتماعية والسياسية التي شهدت نجاحهم. وفشل آخرون في الازدهار. وفي النهاية، كانت سنوات الجحيم بمثابة عملية اختيار للممارسات الثقافية التي يمكن أن تجمع الناس معا وتسمح لهم بمشاركة خبراتهم للتغلب على الأوقات الصعبة.

وفي غضون بضعة أجيال، صقلت السماء مرة أخرى وعادت الأوقات الجيدة. ومسلحين بممارسات اجتماعية تعاونية جديدة، سيستمر Pueblo القدامى في تأسيس حضارة غنية ومرنة من شأنها أن تستمر قرونا.

وفي أعقاب العديد من الهزات، بدا أن Pueblo القدامى يجدون دائما طريقة للعودة بقوة، حتى اختفوا أخيرا بحثا عن أراض جديدة في القرن الرابع عشر.

وحتى اليوم، يمكن العثور على آثار لممارسات الزراعة الخاصة بهم في العيش في ثقافات مثل الهوبي.

ونشر هذا البحث في Antiquity.

المصدر: ساينس ألرت