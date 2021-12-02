تلامذة عسكريون روس يطورون جهازا للتجسس على شكل حجر متحرك - فيديو

طور تلامذة أكاديمية القوات الجوية الروسية جهازا فريدا من نوعه للتجسس يبدو على شكل حجر عادي يتسلل لأرض العدو المفترض، ولا يمكن رؤيته بين ملايين الأحجار في ساحة المعركة.

وقال تلميذ أكاديمية القوات الجوية نيقولاي ييميتس أحد المشاركين في الاختراع، إنه "بفضل التمويه، سيكون هذا الحجر لا غنى عنه في حرب الخنادق"، مؤكدا أن "الحجر المموه مجهز بمجموعة من أجهزة الاستشعار وكاميرا، ويمكنه أن يتحرك بحرية بفضل جنازيره".

وأضاف: "العقبة الرئيسية كانت أن هذا التصميم يتضمن وضعا مضغوطا لجميع الوحدات على منصة تتبع، أما الميزة الثانية له فهي دمج لغتي برمجة لتشغيله. اللغتان هما سي، وبايثون".

وأشار إلى أنه "عندما يتم تشغيل الإشارة من مستشعر الحركة، فإن الحجر ينبض بالحياة".

وأوضح أنه "يمكن للمجمع إجراء استطلاع لمدة 15 ساعة على مسافة كيلومترين".

المصدر: وكالات روسية