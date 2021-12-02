الكشف عن ديناصور مرعب بـ"ذيل مدرع" جاب تشيلي قبل 75 مليون سنة!

كشفت دراسة جديدة أن ديناصورا مخيفا له ذيل مدرع خطير جاب تشيلي قبل 75 مليون سنة.

وحلل الباحثون الحفريات الموجودة في وادي "ريو دي لاس تشيناس" في منطقة ماغالانيس في تشيلي، أمريكا الجنوبية.

وأبلغوا عن اكتشاف نوع جديد غريب المظهر، يسمى Stegouros elengassen، يبلغ طوله حوالي 6.5 قدم (مترين).

#INFOGRAFÍA Ficha sobre el Stegouros elengassen, una nueva especie de dinosaurio descubierta en la Patagonia chilena #AFPpic.twitter.com/upiTQmOfdp — Agence France-Presse (@AFPespanol) December 2, 2021

ويبدو أن S. elengassen طوّر سلاح ذيل كبير على عكس تلك الموجودة في الديناصورات الأخرى، مع حواف مسننة في ترتيب يشبه الأوراق، وفقا للفريق.

ومن المحتمل أن يكون العاشب استخدم ذيله كشكل من أشكال الدفاع لصد الديناصورات الصغيرة ذوات الأقدام المسماة noasaurids، والديناصورات الضخمة المفترسة.

Armoured dinosaurs are widely recognized for their tail weapons, such as paired spikes in stegosaurs. Now the discovery of Stegouros in Chile reveals a new kind of tail weapon, resembling an Aztec war club https://t.co/EmwjgZLYBPpic.twitter.com/FMS2R4PkH9 — nature (@Nature) December 1, 2021

وقُدّم هذا الاكتشاف في ورقة بحثية جديدة، كتبها باحثون في جامعة تشيلي، سانتياغو، ونشرت في مجلة Nature.

وقالوا إن "الديناصورات المدرعة معروفة جيدا بتطورها لأسلحة ذيل متخصصة - مسامير ذيل مقترنة في ستيجوصورات وعصي ذيل ثقيل في أنكيلوصورات متقدمة. نحن هنا نصف هيكلا عظميا كاملا شبه مفصلي لديناصور مدرع صغير من أواخر العصر الطباشيري لماغالان في أقصى جنوب تشيلي، وهي منطقة مرتبطة بيوجغرافيا بغرب القارة القطبية الجنوبية".

وعاش S. elengassen في دلتا تتكون من أنهار متشابكة تشكل جزرا بينها مثل نهر النيل الحديث، بالإضافة إلى نباتات مثل السرخس وغابات أشجار Nothofagus، وفقا لما قاله معد الدراسة ألكسندر فارغاس لـ "ميل أونلاين".

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ويأتي S. elengassen بمثابة "الأنكيلوصورات" - مجموعة من الديناصورات العاشبة تشتهر بأجسامها الشبيهة بالدبابات وأطراف الذيل على شكل مضرب، والتي عاشت قبل 70 مليون إلى 66 مليون سنة.

ويقول الباحثون إن الأنكيلوصورات من Laurasia، الكتلة الأرضية الشمالية لما كان في يوم من الأيام شبه القارة العملاقة Pangea، دُرست جيدا.

ومع ذلك، فإن تلك الموجودة في جنوب جندوانا - الكتلة الأرضية الجنوبية لـPangea، والتي يُعتقد أنها تشمل على الأرجح الأنواع الأولى من الأنكيلوصور - نادرة وغير مفهومة جيدا.

وعاش S. elengassen في Gondwana خلال أواخر العصر الطباشيري (حوالي 71.7 إلى 74.9 مليون سنة مضت)، وفقا للفريق.

وأظهر تحليل الحفريات أنه يمتلك سلاحا كبيرا للذيل يتكون من سبعة أزواج من الرواسب العظمية المفلطحة التي تلتحم معا مثل سعفة عبر الجزء الخارجي من ذيلها.

أما بالنسبة لجمجمته، فإن S. elengassen له سمات مثل تلك الموجودة في الأنكيلوصورات الأخرى، بما في ذلك رأس كبير منحن بما يتناسب مع بقية الجسم.

ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن باقي هيكلها العظمي بدائي إلى حد كبير، مع بعض الخصائص الشبيهة بالستيجوصور.

وتشتهر الستيجوصوات باحتوائها على صفوف مزدوجة من الصفائح العظمية الكبيرة مثلثة الشكل على ظهورها والذيل الذي ربما تم استخدامه لتنظيم درجة الحرارة.

وكشف الباحثون أيضا عن أن S. elengassen كانت مرتبطة بـ Kunbarrasaurus من أستراليا وAntarctopelta من القارة القطبية الجنوبية القريبة، وفقا لتحليلات علم الوراثة.

وتشتهر Kunbarrasaurus بظهرها المدرع، الذي يشبه في مظهره أرماديلو في العصر الحديث، بينما كان لدى Antarctopelta مسامير في الجزء العلوي من ظهره.

المصدر: ديلي ميل