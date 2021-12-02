شركة نرويجية تختبر قاذف قنابل طائر

قامت شركة Nammo النرويجية باختبار درون يحمل قاذف القنابل الأمريكي من طراز "إم – 72".

وجاء في بيان نشرته الشركة أن الجيش النرويجي سيستخدم أسرابا من الدرونات الحاملة للسلاح الفتاك الجديد.

وقد نشرت الشركة مقطع فيديو أظهر مروحية مسيرة رباعية المراوح رُكّب عليها قاذف قنابل خفيف عيار 66 ملم.

وتعلق الدرون فوق حافلة قديمة، فأصابها بأول قنبلة. ويعوّل النرويجيون بعد تسليح الدرون بقاذف القنابل على زيادة مدى عمل قاذف القنابل "إم 72" الذي لا يتجاوز حاليا 350 مترا. كما يعوّلون على توسيع إمكاناته وجعله يهاجم المدرعات من أعلاها.

يذكر أن M72 LAW هو قاذف أمريكي قديم استخدم في الحرب الفيتنامية، ثم حل محله قاذف القنابل الأكثر حداثة "إم 136". لكن M72 LAW ينتج إلى حد الآن ولا يزال في حوزة عدد من الجيوش، بما فيها الجيش النرويجي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا