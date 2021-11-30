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توهج الشمس قد يؤدي إلى توقف الإنترنت

العلوم والتكنولوجيا

توهج الشمس قد يؤدي إلى توقف الإنترنت
Gettyimages.ru VICTOR HABBICK VISIONS
صورة تعبيرية
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يفترض علماء جامعة كاليفورنيا أن التوهجات الشمسية يمكن أن تؤدي إلى توقف شبكة الإنترنت.

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وتشير Life، إلى أن الخبراء يفترضون أن التوهجات الشمسية القوية، يمكن أن تسبب تلف الكابلات التي تشكل أساس الاتصالات عبر الانترنت، ما يؤدي إلى توقف أجزاء من الشبكة العالمية عن العمل.

ووفقا لسانجيتا عبده جيوتي، خبير تكنولوجيا المعلومات في جامعة كاليفورنيا، تهدد التوهجات الشمسية الكابلات الموضوعة في قاع المحيطات، التي تشكل أساس الشبكة العالمية.

ويقول، "الاحتمال هو مرة كل 100 عام. ولكن لم يحصل مثل هذا التوهج القوي خلال المئة عام الماضية، لذلك ليس مستبعدا أن يحدث في حياتنا".

ويذكر أن العلماء رصدوا في نهاية شهر أكتوبر الماضي توهجا في الشمس من فئة X، ما رفع مؤشر النشاط الشمسي إلى المستوى البرتقالي، الذي لم يفصله عن المستوى الأحمر إلا القليل.

المصدر: نوفوستي

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