الباحثون يعتقدون أنهم اكتشفوا أخيرا كيف يغزو الهربس نظامنا العصبي

يُعرف الهربس البسيط بأنه "العبقرية الإجرامية" للفيروسات، التي تقتحم الخلايا التي تبطن أجزاء الجسم الأكثر حساسية قبل أن تجد طريقها إلى نظامنا العصبي، حيث تختبئ في حمضنا النووي.

وكشفت دراسة قادها باحثون من كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبيرغ في الولايات المتحدة، عن جزء حيوي من اللغز، يمكن أن يشير إلى طرق جديدة لعلاج أو حتى منع هذا المرض الشائع بشكل لا يصدق.

ويعد الهربس مرضا مألوفا لدى معظم سكان العالم، سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا. ويوجد في أكثر من ثلثي جميع البشر مثل الصنف الشفوي من النوع 1 (HSV-1) أو النوع المنقول جنسيا من 2 (HSV-2).

وعلى الرغم من أن الفيروس عادة ما يكون صامتا، إلا أنه قادر على إنتاج بعض الأعراض غير المريحة والمدمرة، من بثور القرحة الباردة المنتشرة في كل مكان إلى التأثير النادر والمدمر الذي يمكن أن يحدث عندما يغزو العين.

وفي بعض الحالات الأكثر مأساوية، يمكن أن يكون انتقال العدوى من الأم إلى الطفل مميتا لحديثي الولادة. والمثير للصدمة أن أكثر من ألف حالة وفاة بين الرضع في الولايات المتحدة نُسبت إلى المرض على مدى العقدين الماضيين فقط.

حتى أنه اعتُبر سببا، أو على الأقل عاملا مساهما، في حالات الخرف. ومن شأن الحصول على علاج موثوق به، إن لم يكن لقاحا، أن يجلب الكثير من الراحة والأمان للناس في جميع أنحاء العالم.

ولسوء الحظ، فإن فيروس الهربس هو فيروس ماكر، يعرّض نفسه لجهاز المناعة لدينا لأقصر فترة قبل إدخال الحمض النووي الخاص به في المكتبة الجينية لخلايانا العصبية الطرفية.

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ويقول غريغوري سميث، عالم المناعة في نورث وسترن ميديسن: "إنه يعيد برمجة الخلية لتصبح مصنعا للفيروسات. والسؤال الكبير هو كيف يصل إلى نواة الخلايا العصبية؟".

يكمن الدليل في بروتين مكوّن بواسطة الفيروس، يسمى pUL36. وكشفت الأبحاث السابقة أن البروتين يمكن أن يقفل على جزيئات الدينين، وهي محركات بيولوجية صغيرة تشق طريقها على طول شبكة الأوتار الصلبة التي تساعد على إعطاء الخلية شكلها.

وبعبارة أخرى، يبدو أن الهربس يشق طريقه داخل أي خلية يغزوها عن طريق ربط شبكة خاصة بالخلية، والاهتمام بخطافها الصغير.

وكشفت الملاحظات أن الفيروس كان قادرا على القيام برحلة إلى محيط الخلية، وهي رحلة لا يمكن تفسيرها من خلال ركوب داينين ​​وحده.

ومع ذلك، لا يبدو أن فيروس الهربس يصنع أي شيء آخر يمكن أن يساعده في التنقل عبر الشبكة.

وأظهر الباحثون الآن أن الفيروس يسرق ببساطة أداة من الخلايا الأصلية التي يقتحمها. وهذا الجهاز الجزيئي الإضافي، وهو بروتين محرك يسمى كينيسين، يسير حرفيا على طول سلاسل الأنابيب الدقيقة التي تدعم الخلية.

ولا يعد استخدام كل من داينين وكينيسين للتنقل داخل الخلية أمرا غير معتاد بالضرورة بالنسبة للفيروس. والشيء الذكي هو أن الهربس يأخذ نصف هذه المجموعة من نوع خلية واحد ويستخدمه في نوع آخر من أجل التحرك بشكل أكثر كفاءة.

وأظهر مزيد من الفحص كيف ساعدت هذه السرقة الفيروس في شق طريقه إلى نواة خلية عصبية. وبمجرد دخوله إلى جسم العصبون، كان قادرا على نقل سريع مباشرة إلى مركز الحمض النووي دون المخاطرة بالتأخير الإضافي للتعرج العشوائي ذهابا وإيابا.

وقد لا تبدو الخلية العصبية كبيرة بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة للفيروس الذي يشق طريقه على طول خيوط النسيج الخلوي، فإن ذلك يعد عملية طويلة.

وهذه المرة الأولى التي يُشاهد فيها فيروس يعيد استخدام البروتين لمساعدته على مواصلة العدوى، وهو اكتشاف يمكن أن يساعدنا في فهم علاقتنا مع هذا العامل الممرض القديم بشكل أفضل وربما حتى إيجاد طريقة لإغلاقه في حمضنا النووي.

ونُشر هذا البحث في مجلة Nature.

المصدر: ساينس ألرت