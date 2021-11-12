بريطانيا..اكتشاف بقايا ديناصور له أنف نادر

عثر في جزيرة وايت البريطانية على بقايا ديناصور له أنف نادر شكله يشبه البصلة.

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وتشير Sky News، إلى أن الدكتور جيريمي لوكورد درس بقايا هذا الديناصور التي عثر عليها في جزيرة وايت البريطانية، وسبق أن عثر فيها العلماء على بقايا نوعين من الديناصورات: نوع الإغواندون العاشبة (Iguanodon) ونوع مانتليسوروس (Mantellisaurus).

ويقول جيمي لوكورد: "خلال فترة الإغلاق في العام الماضي، وبعد دراسة عدد من صناديق العظام قررت إعادة بناء عينة جمجمة كانت مخزونة منذ عام 1978، واستغربت عندما اكتشفت أن نهاية الأنف شبيه بالبصلة".

ومن خلال العمل المشترك، مع البروفيسور، ديف مارتيا، من جامعة بورتسموث، والدكتورة سوزان ميدمينت، من متحف التاريخ الطبيعي، أطلق لوكورد على هذا الاكتشاف اسم Brighstoneus simmondsi على اسم القرية التي عثر على بقايا هذا الديناصور بالقرب منها، والجزء الثاني من الاسم على اسم الباحثة، كيث سيموندس، التي شاركت في عمليات التنقيب.

المصدر: نوفوستي