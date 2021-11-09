كيف يواجه الجيش الصيني حاملات الطائرات الأمريكية في الصحراء؟

نشر سلاح البحرية الأمريكية صورا فوتوغرافية التقطتها الأقمار الصناعية.

وأظهرت تلك الصور مجسمين حقيقيين كاملي الأبعاد لحاملة الطائرات Gerald R. Ford ومدمرة Arleigh Burke الأمريكيتين تم نصبهما في صحراء (تكلا مقان) بوسط الصين.

glas.ru

وتتوزع مواقع أنشئت فيها المجسمان المذكوران ليس بعيدا عن ميدان تدريبي كان الجيش الصيني قد اختبر فيه سابقا صواريخه DF-21D الباليستية المضادة للسفن.

إقرأ المزيد

وتؤكد تلك الصور الفوتوغرافية، حسب المعهد الأمريكي، أن الجيش الصيني لا يزال يولي اهتماما خاصا بمكافحة حاملات الطائرات والسفن الضاربة الأمريكية. وخلافا لـ"حاملة طائرات أمريكية" أخرى أنشأتها إيران في الخليج العربي فإن المجسم الصيني تم تزويده بأجهزة تقيس دقة الإصابة.

وأشار المعهد البحري الأمريكي إلى أن مجسمات السفن الأمريكية تشبه نسخها الأصلية بكل تفاصيلها التقنية. وقد تم نصب مجسم واحد على سكة حديد يبلغ عرضها 6 أمتار.

وتوصل الخبراء في المعهد البحري الأمريكي من خلال مقارنة الصور الفوتوغرافية الفضائية إلى استنتاج مفاده بأن الأسطول الأمريكي في الصحراء الصينية ظهر عام 2019، ثم أعيد بناؤه أكثر من مرة. وتحيط بالمجسمات صواري يمكن استخدامها لتركيب أجهزة التسجيل أو عاكسات تحاكي سطح السفينة.

يذكر أن "الأسطول الأمريكي" في الصحراء لا يعتبر أول تجربة بالنسبة للجيش الصيني الذي كان قد أنشأ عام 2003 موقعا خرسانيا يحاكي سطح حاملة الطائرات Nimitz التي استهدفتها الصواريخ الصينية. لكن المجسمات الجديدة تشبه أكثر السفن الأمريكية التي تصورها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا