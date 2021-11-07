سكين للقوات الخاصة الروسية يقطع رصاصة

نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر اختبارات لسكاكين قتالية تستخدمها القوات الخاصة الروسية.

وتضمن برنامج الاختبارات إطلاق نار من مسدس "ستيشكين" على نموذجين أحدهما لسكين "كاراتيل"، المصمم للوحدات الخاصة التابعة لهيئة الأمن الفدرالية، والثاني لسكين "إيغلا" المصمم لأن يستخدمه الغطاسون في القتال تحت الماء، وذلك لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما قطع الرصاصة.

وعند إطلاق النار على سكين "كاراتيل" أضرت الرصاصة قليلا بالحافة الحادة للشفرة، لكن الرصاصة تشظت إلى عدة قطع صغيرة.

ومثل "كاراتيل"، لم يصمد سكين "إيغلا" بعد إصابتين مباشرتين بالرصاص فحسب، بل وتمكن من قطع كلتا الرصاصتين إلى نصفين. واقتصر الضرر الناجم عن الطلقات، على ظهور خدش بسيط في طلائه.

في إطار الاختبارات، تم وضع سكين "إيغلا" بالتناوب في غرفة ذات درجة حرارة -50 درجة مئوية، وأخرى بـ+50 درجة مئوية.

ولدى اختبار مقاومة الانحناء، تم تعليق وزن بلغ 225 كيلوغراما على نصل السكين دون أن يظهر عليه أي أثر للتشوه.

المصدر: وكالات