اكتشاف رؤوس تماثيل لآلهة يونانية في مدينة قديمة بتركيا

اكتشفت رؤوس تماثيل منحوتة قبل 5000 عام لإلهين يونانيين في مدينة قديمة بغرب تركيا، كانت موطنا لإحدى البورصات الأولى في العالم.

ووُصف كلاهما بأنهما يمتلكان "جمالا مذهلا''، وهما لأفروديت، إلهة الحب، وديونيسوس، إله النبيذ.

واكتشفت بقايا التماثيل في الحفريات السابقة، ولكن اكتشاف الرؤوس وقع في جدول بمدينة أيزانوي القديمة - ولم يتضح بعد كيف فصلت الرؤوس والجثث.

Statue heads of ancient Greek deities Aphrodite and Dionysus dating back 5,000 years are unearthed in early Turkish city that was home to one of the world's first stock exchanges



https://t.co/S7wNwTsiIf — Dina Patriot (@DinaPatriot) November 2, 2021

ونحت كل رأس بمهارة من الحجر الجيري، حيث يبلغ طول رأس أفروديت 19 بوصة وطول ديونيسوس 17 بوصة.

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وقال منسق الحفريات جوخان كوسكون، لوكالة الأناضول، إن رأسي الإلهين "اكتشافات مهمة بالنسبة لنا، حيث يظهران أن ثقافة تعدد الآلهة لليونان القديمة كانت موجودة لفترة طويلة دون أن تفقد أهميتها في العصر الروماني".

وتعد مدينة أيزانوي القديمة واحدة من أهم مدن العصر الروماني، حيث تحتوي على معبد زيوس ومجمع الاستاد والمسرح وMacellum. والمدينة القديمة هي المستوطنة الرئيسية لأهل أيزانيتيس الذين عاشوا تحت حكم الفريجيين القدامى، ويعود تاريخ معبد زيوس الموجود في الموقع إلى 3000 قبل الميلاد.

واكتشفت المدينة القديمة من قبل الـ "فوغيرز" (الرحالة) الأوروبيين في عام 1824، لكن التنقيب لم يبدأ حتى عام 1926.

ويعتقد علماء الآثار الذين يعملون حاليا في الموقع أن العثور على رؤوس التماثيل يشير إلى أنه ربما كانت هناك ورشة للنحت في المنطقة أنتجت الأعمال الفنية المذهلة.

وفي أغسطس، أعلنت المجموعة نفسها من علماء الآثار أنها عثرت على تمثال جزئي للإلهة اليونانية القديمة Hygieia، والذي عثر عليه أيضا في أيزانوي.

وخلال الحفريات السابقة في Aizanoi، عثر أيضا على مكتشفات متعلقة بـ Hygieia، وهو ما يجعلنا نعتقد أنه ربما كانت هناك بعض الإنشاءات والمباني المتعلقة بالعبادة الصحية في أيزانوي خلال العصر الروماني.

المصدر: ديلي ميل