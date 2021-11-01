الباحثون يعتقدون اكتشاف سبب كون قنوات الولادة البشرية ملتوية بشكل خطير!

هناك تحول غريب في علم وظائف الأعضاء البشري لم نشهده في أي الرئيسيات الأخرى، ما يجعل الولادة أكثر تعقيدا بالنسبة لجنسنا البشري.

والآن، قدمت دراسة باستخدام النمذجة الميكانيكية الحيوية على المشي والوضعية، بعض الأفكار حول هذا اللغز طويل الأمد.

وعادة، يكون الشكل الضيق لقناة الولادة البشرية ملتويا عند المدخل، لذا يجب أن تؤدي انقباضات الأم إلى تدوير دماغ الجنين الكبير والكتفين العريضين بمقدار 90 درجة تقريبا لتناسب الحوض.

وإذا علق الطفل، فقد يعرّض حياة الأم والطفل للخطر. وفي الواقع، يُعتقد أن هذا يحدث في ما يصل إلى 6% من جميع المواليد في جميع أنحاء العالم.

إذن ما هي الميزة؟. من المثير للدهشة، أنه لعنصر أساسي في تكاثر جنسنا البشري، وما زلنا نحاول معرفة ذلك.

واليوم، تظل بعض الأجزاء الأساسية للحمل البشري لغزا كاملا. ولا نعرف، على سبيل المثال، لماذا يخضع جنسنا البشري لمثل هذه الأعمال الطويلة والخطيرة مقارنة بالثدييات الأخرى.

وتقليديا، يُعتقد أن حوض الإنسان يتشكل بالطريقة التي تجعل المشي أسهل. ومن الناحية التطورية، من الواضح أن مزايا الحركة على قدمين على أساس يومي تستحق المخاطر الإضافية التي تأتي مع وجود أوراك ضيقة وأطفال ذوي أدمغة كبيرة.

وفي الدراسة الجديدة، تشير النماذج الميكانيكية الحيوية الشاملة لقاع الحوض إلى أن شكل قناة الولادة لا يساعدنا على المشي بقدر ما يساعدنا على الوقوف.

ويقول فيليب ميتروكر، الذي شارك في هذه الدراسة: "نحن نجادل بأن الاستطالة المستعرضة لمدخل الحوض تطورت بسبب القيود المفروضة على القطر من الأمام إلى الخلف في البشر، التي تفرضها موازنة الوضع المستقيم، بدلا من كفاءة الحركة على قدمين".

وإذا كان المدخل من الرحم إلى قناة الولادة بيضاويا أعمق، يمكن للطفل أن ينزلق من خلاله دون الكثير من الحركات الصعبة على الإطلاق، كما هو الحال في الرئيسيات الأخرى.

ولكن لدى الإنسان، قد يتطلب هذا إمالة الحوض بدرجة أكبر مما هو عليه بالفعل، ما يضيف منحنى أعمق إلى أسفل الظهر.

وفي النهاية، تشير النماذج الجديدة إلى أن الانحناء الإضافي من شأنه أن يضر باستقرار وصحة العمود الفقري، وهذا ربما يكون السبب وراء تطور شكل جديد لمدخل قناة الولادة بدلا من ذلك.

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وبالمقارنة، فإن الرئيسيات الأخرى، مثل الشمبانزي، يمكن أن يكون لها مدخل أعمق للحوض لأنها في الغالب على أربع أطراف ولا تضع الكثير من الوزن على وركها. وللوصول إلى قناة الولادة، لا يتعين على صغار الشمبانزي إلا أن تلف رؤوسها قليلا.

وعلى سبيل المقارنة، يتعين على الطفل البشري أن يحرك جسمه حوالي 90 درجة لمواجهة العمود الفقري للأم ليتناسب مع الشكل الإهليلجي الضيق.

وحتى بعد هذه المناورة الصعبة، فهي ليست انزلاقا مباشرا إلى العالم. كما يختلف شكل مخرج قناة الولادة البشرية اختلافا طفيفا عن الرئيسيات. ويتطلب الأمر من الطفل أن يستدير مرة أخرى لإخراج كتفيه، التي تكون أوسع على محور مختلف للرأس.

وتشير النماذج التي يديرها الباحثون إلى أن مخرج قناة الولادة يتشكل بهذه الطريقة لدعم قاع الحوض بشكل أفضل.

وإذا كانت قناة الولادة السفلية بها منفذ لا يزال أوسع، فإن النتائج تشير إلى أنها ستساعد في استقرار قاع الحوض بشكل أكبر؛ ومع ذلك، فإنه سيجعل الولادة في النهاية محفوفة بالمخاطر. وسيكون من الصعب جدا على الرأس والكتفين أن يتمايلان من خلال الالتواء الأخير.

وخلص الباحثون إلى أن "نتائجنا تقدم تفسيرا تطوريا جديدا للشكل الملتوي لقناة الولادة البشرية". وهذه فكرة مثيرة للاهتمام من نموذج مدروس جيدا، ولكن ستكون هناك حاجة إلى بحث في العالم الواقعي لتحديد ما إذا كان هذا هو السبب في أن البشر يولدون مع تطور وصراخ.

وأظهرت الدراسات التطورية، على سبيل المثال، أن أنثى نياندرتال لديها قنوات ولادة تشبه إلى حد كبير الشمبانزي، ما يشير إلى أن الالتواء هو تطور بشري فريد وحديث نسبيا.

وبالنظر إلى أن إنسان نياندرتال وقف أيضا وسار على قدمين، سيكون من المثير للاهتمام مقارنة الميكانيكا الحيوية للإنسان القديم لمعرفة سبب تبرز الحوض البشري الحديث.

ونُشرت الدراسة في مجلة BMC Biology.

المصدر: ساينس ألرت