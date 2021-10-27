روسيا.. طريقة جديدة لزيادة استخراج النفط من الآبار العاملة

أعلن علماء جامعة تومسك الروسية، أنه يمكن زيادة كمية النفط المستخرجة من الآبار العاملة بمساعدة تكنولوجيا جديدة لتنقية الغازات.

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ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن أحد خيارات زيادة إنتاج النفط، هو حقن الغاز في الطبقة الموجود فيها النفط الخام. ولكن يجب أن تكون الغازات عالية النقاوة، التي تتم باستخدام أجهزة خاصة- أغشية انتقائية.

وقد تمكن علماء جامعة تومسك لأول مرة في العالم من إنشاء نماذج أسطوانية للأغشية الانتقائية، ما جعل الحسابات الكمية أكثر دقة وتحسن كثيرا مستوى تنقية الغاز وجودته.

ويقول ألكسندر غيلمانوف المهندس في قسم نمذجة العمليات والأنظمة الفيزيائية، "تسمح بياناتنا بتصميم أغشية انتقائية أكثر فعالية للحصول على الغازات النقية لزيادة إنتاج النفط، وكذلك لتحسين العمليات في مختلف الصناعات الكيميائية. وعند استخدام هذه الطريقة نحصل على غازات تركيزها اعلى من 90بالمئة، أي أعلى بـ 10-20 بالمئة من الطرق المستخدمة حاليا في تنقية الغازات".

المصدر: صحيفة "إيزفيستيا"