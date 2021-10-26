الهند تنصب تمثالا لدبابة "تي - 55"

لا تزال دبابات "تي – 55 " سوفيتية الصنع تخرج من حوزة سلاح الدبابات الهندي، لكن خدمتها لا تنتهي بذلك، إذ أنها غالبا ما تتحول إلى تماثيل تنصب في مختلف المدن الهندية.

وعلى سبيل المثال فإن إحدى تلك الدبابات وضعت على منصة في المجمع التقني والسكني التابع لجامعة مدينة (كندرابارا) الهندية حيث أعربت إدارة الجامعة بأن يساعد التمثال في تحفيز الطلاب على الخدمة في القوات المسلحة.

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وأشارت إدارة الجامعة إلى أن دبابات "تي – 55" شاركت في العمليات الحربية عام 1971 ضد باكستان حيث واجهت دبابات М24 Chaffee الباكستانية أمريكية الصنع والمزودة بمدفع عيار 75 ملم والتي تم تصميمها إبان الحرب العالمية الثانية.

ووجدت الدبابات الباكستانية آنذاك نفسها عاجزة عن خرق الدروع القوية لـ"تي – 55" التي لم تخسر أي دبابة واحدة في ميدان القتال. ولم تتعرض الدبابات المستوردة من الاتحاد إلا لأضرار ناجمة عن انفجار الألغام. وأحرز الجيش الهندي بذلك انتصارا تاما. أما أسطول دبابات М24 أمريكية الصنع الذي ضم 60 دبابة فتم تدميره أو تم الاستيلاء على بعض دباباته.

وقد اشترت الهند، حسب بعض التقييمات، في الستينيات والسبعينيات نحو 900 دبابة من طراز "تي – 55". وقد أدرج على تصميمها أثناء استخدامها اللاحق بعض التعديلات حيث حل مدفع عيار 105 ملم البريطاني محل مدفع عيار 100 ملم السوفيتي.

وقد بقيت بعض دبابات "تي – 55" في حوزة الجيش الهندي على الرغم من خروجها من الخدمة وتستخدم تلك الدبابات كوسائط تدريب وهندسة وإزالة حقول الألغام.

المصدر: روسيسكايا غازيتا