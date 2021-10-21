دراسة: بعوض "غريب" قادم من شرق آسيا ينتشر في إيطاليا قد يكون ناقلا للفيروسات!

أفاد تقرير علمي جديد أن نوعا غازيا من البعوض من شرق آسيا، ينتشر ببطء في جميع أنحاء إيطاليا ويمكن أن يكون بمثابة ناقل للفيروسات.

وزعم مقال في المجلة العلمية Parasites & Vectors الأسبوع الماضي، أن لديه دليلا على أن البعوض المقلق، المعروف باسم Aedes koreicus، يتوسع باتجاه جنوب غرب إيطاليا منذ اكتشافه في الشمال في عام 2011.

© parasitesandvectors.biomedcentral.com

ووصف المقال البعوض بأنه "ناقل محتمل للديدان الخيطية والفيروسات"، وحذر من أنه "أبلغ مؤخرا عن وجوده في العديد من مناطق أوروبا"، وأنه في إيطاليا، "ينتشر الآن باتجاه الجنوب الغربي من البلاد".

Thought mosquitoes were just for summer? #Italy sees the arrival of ‘Aedes koreicus’, an alien species of mosquito unafraid of the cold. 🦟https://t.co/xRAoUtfBOJpic.twitter.com/r6hIQQ5AJv — Wanted in Rome (@wantedinrome) October 20, 2021

إقرأ المزيد

ووجد الباحثون 6000 يرقة بعوض في بيرغامو - منطقة لومباردي الإيطالية - اكتشفوا أن 50 منها تنتمي إلى الأنواع الغريبة.

وجادل المقال بأن هذا الاكتشاف "يؤكد انتشار هذا النوع في شمال إيطاليا ويثير مخاوف بشأن دوره المحتمل كناقل للأمراض في منطقة جبال الألب".

وخلص إلى أن هناك "حاجة ملحة لجهود منسقة" لرصد البعوض ومنعها من أن تصبح ناقلا لمسببات الأمراض.

وعاشت Aedes koreicus تقليديا في كوريا واليابان وأجزاء من الصين وروسيا، لكنها انتشرت منذ ذلك الحين إلى دول آسيوية وأوروبية أخرى، بما في ذلك كازاخستان وألمانيا وسويسرا.

المصدر: RT